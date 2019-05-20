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Ізраїль спровокує Третю світову? У заяві знайшли руку Кремля

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Стаття в австрійському виданні Contra Magazin про те, що нібито Ізраїль підштовхує США до військового конфлікту з Іраном і тим самим може спровокувати Третю світову війну, написана автором, що "спеціалізується на антиізраїльській риториці".

Про це OBOZREVATEL розповів ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман. "Contra magazin - це австрійський сайт правого спрямування з російськими зв'язками, він просуває певну політичну лінію, тому його часто цитують відповідні російські сайти", – повідомив він.

Третя світова війна, ілюстрація

Третя світова війна, ілюстрація

vybor.news

За словами експерта, "у цьому випадку Contra magazin цитує статтю Ганса Штелінга. Штелінг - це псевдонім британського автора, який пише для сайту Global research: збірки антиглобалістських, антиізраїльських, антиамериканських і інших теорій змови, від світового сіоністського панування до заперечення терактів 9 вересня 2001 року у США, повний набір", - зауважив Гендельман.

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"Саме цей автор спеціалізується на антиізраїльській риториці і звинуваченні Ізраїлю у всіх можливих гріхах. Серйозного коментаря такі автори і такі сайти не варті", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL:

  • У публікації в Contra Magazin ідеться про те, що ізраїльська влада підштовхує уряд США на знищення економіки Ірану.

  • Американське аналітичне видання The National Interest опублікувало список країн, де Третя світова війна може розпочатися вже в 2019 році. Україна опинилася в списку.

  • Раніше з'явився прогноз про те, що в разі Третьої світової війни вибухи ядерних боєголовок знищать кілька сотень мільйонів людей, а потім щільний шар сажі, що потрапить в атмосферу від вибухів, затулить Сонце на 5-10 років.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивЗагроза Третьої світової війни
Особа
Давид Гендельман
Місце
Ізраїль
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
А ногу кремля не находили?
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Mega Death
Mega Death
Последний абзац про Обоз))
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