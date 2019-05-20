Ізраїль спровокує Третю світову? У заяві знайшли руку Кремля

Стаття в австрійському виданні Contra Magazin про те, що нібито Ізраїль підштовхує США до військового конфлікту з Іраном і тим самим може спровокувати Третю світову війну, написана автором, що "спеціалізується на антиізраїльській риториці".

Про це OBOZREVATEL розповів ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман. "Contra magazin - це австрійський сайт правого спрямування з російськими зв'язками, він просуває певну політичну лінію, тому його часто цитують відповідні російські сайти", – повідомив він.

Третя світова війна, ілюстрація vybor.news

За словами експерта, "у цьому випадку Contra magazin цитує статтю Ганса Штелінга. Штелінг - це псевдонім британського автора, який пише для сайту Global research: збірки антиглобалістських, антиізраїльських, антиамериканських і інших теорій змови, від світового сіоністського панування до заперечення терактів 9 вересня 2001 року у США, повний набір", - зауважив Гендельман.

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"Саме цей автор спеціалізується на антиізраїльській риториці і звинуваченні Ізраїлю у всіх можливих гріхах. Серйозного коментаря такі автори і такі сайти не варті", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL:

У публікації в Contra Magazin ідеться про те, що ізраїльська влада підштовхує уряд США на знищення економіки Ірану.

Американське аналітичне видання The National Interest опублікувало список країн, де Третя світова війна може розпочатися вже в 2019 році. Україна опинилася в списку.

Раніше з'явився прогноз про те, що в разі Третьої світової війни вибухи ядерних боєголовок знищать кілька сотень мільйонів людей, а потім щільний шар сажі, що потрапить в атмосферу від вибухів, затулить Сонце на 5-10 років.

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