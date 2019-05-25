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Ізраїль спіткало вогняне пекло: пожежа перекинулася на сусідів. Фото і відео стихії

9.5тЧитати матеріал російською

В Ізраїлі вирують пожежі через екстремальну спеку. На допомогу в гасінні прийшли сусідні країни, так як вже згоріли десятки житлових будинків.

Як пише News.IsraelInfo.co.il, ввечері 24 травня 90-е шосе на території регіональної ради Емек а-Ярден перекрили через великі пожежі сухої рослинності в районі селищ Менахема і Гешер (між Бейт-Шеан і розв'язкою Цемах). (Щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

На боротьбу з вогнем були кинуті пожежні бригади з усього Північного округу, у тому числі із Галілеї, і з Голанських висот.

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Пожежі в Ізраїлі

Пожежі в Ізраїлі

Twitter Hananya Naftali

Вночі вогонь перетнув кордон і перекинувся на територію Йорданії, місцеві пожежні бригади направилися в прикордонний район. Через кілька годин пожежно-рятувальна служба Північного округу відрапортувала, що в районі Менахема поширення вогню зупинене, загрози населеним пунктам більше немає.

Пожежі в Ізраїлі

Пожежі в Ізраїлі

Пожежі в Ізраїлі

Пожежі в Ізраїлі

Для надання допомоги в гасінні лісових пожеж вранці у п'ятницю прибула спеціальна авіаційна техніка з інших країн: пожежні літаки з Італії, Греції та Словенії, а також два пожежні вертольоти з Єгипту.

Також у відповідь на прохання ізраїльської влади про надання термінової допомоги в гасінні пожеж був оперативно задіяний канал EU Civil Protection Mechanism і викликані чотири літаки протипожежної авіації з Кіпру та Італії.

Ізраїль спіткало вогняне пекло: пожежа перекинулася на сусідів. Фото і відео стихії

News.IsraelInfo.co.il

Ізраїль спіткало вогняне пекло: пожежа перекинулася на сусідів. Фото і відео стихії

Twitter Hananya Naftali

Ізраїль спіткало вогняне пекло: пожежа перекинулася на сусідів. Фото і відео стихії

Twitter Hananya Naftali

Ізраїль спіткало вогняне пекло: пожежа перекинулася на сусідів. Фото і відео стихії

Twitter Hananya Naftali

Згідно з попередніми висновками експертів, в обох випадках причиною загоряння стало пошкодження кабелів лінії електропередач "Електричної компанії" ( "Хеврат Хашмаль"), а не запуск "вогняних куль" із Гази. Причини загоряння в лісі Бен Шемен, внаслідок якого згоріли десятки будинків у селищі Мево Модіім, усе ще з'ясовуються, поки не зроблено навіть попередніх висновків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ писали, що в Ізраїлі на кордоні з сектором Газа виникло безліч польових і лісових пожеж, викликаних приземленням так званих вогняних куль. Крім того, вогонь поширюється через багаття на честь святкування Лаг ба-Омер.

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Місце
Ізраїль
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Россия , помоги БЕЗ- 200!!!
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