Ізраїль спіткало вогняне пекло: пожежа перекинулася на сусідів. Фото і відео стихії

В Ізраїлі вирують пожежі через екстремальну спеку. На допомогу в гасінні прийшли сусідні країни, так як вже згоріли десятки житлових будинків.

Як пише News.IsraelInfo.co.il, ввечері 24 травня 90-е шосе на території регіональної ради Емек а-Ярден перекрили через великі пожежі сухої рослинності в районі селищ Менахема і Гешер (між Бейт-Шеан і розв'язкою Цемах). (Щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

На боротьбу з вогнем були кинуті пожежні бригади з усього Північного округу, у тому числі із Галілеї, і з Голанських висот.

Пожежі в Ізраїлі Twitter Hananya Naftali

Вночі вогонь перетнув кордон і перекинувся на територію Йорданії, місцеві пожежні бригади направилися в прикордонний район. Через кілька годин пожежно-рятувальна служба Північного округу відрапортувала, що в районі Менахема поширення вогню зупинене, загрози населеним пунктам більше немає.

Пожежі в Ізраїлі

Пожежі в Ізраїлі

Для надання допомоги в гасінні лісових пожеж вранці у п'ятницю прибула спеціальна авіаційна техніка з інших країн: пожежні літаки з Італії, Греції та Словенії, а також два пожежні вертольоти з Єгипту.

Також у відповідь на прохання ізраїльської влади про надання термінової допомоги в гасінні пожеж був оперативно задіяний канал EU Civil Protection Mechanism і викликані чотири літаки протипожежної авіації з Кіпру та Італії.

News.IsraelInfo.co.il

Twitter Hananya Naftali

Twitter Hananya Naftali

Twitter Hananya Naftali

Згідно з попередніми висновками експертів, в обох випадках причиною загоряння стало пошкодження кабелів лінії електропередач "Електричної компанії" ( "Хеврат Хашмаль"), а не запуск "вогняних куль" із Гази. Причини загоряння в лісі Бен Шемен, внаслідок якого згоріли десятки будинків у селищі Мево Модіім, усе ще з'ясовуються, поки не зроблено навіть попередніх висновків.

Today, an Egyptian helicopter came to help the residents of Beit Ezra , to fight the fire due to extreme temperatures in #Israel.

In the same place where the Egyptian army lost the war of 1948 - the Egyptian army is helping Israelis to fight the fire.



Video: Mor Sofer pic.twitter.com/8tu4krLNLW - StandWithUs (@StandWithUs) 24 травня 2019 р

An Egyptian military helicopter helps Israel combat the large fires.



President @AlsisiOfficial sent 2 helicopters to assist Israel. Thank you our neighbour Egypt! 🇮🇱🇪🇬 #IsraelFires pic.twitter.com/oU59IG2e81 - Hananya Naftali (@HananyaNaftali) 24 травня 2019 р

Israel 🇮🇱 is confronting major forest fires. It's getting valuable help from abroad.



Hvala puno, Croatia 🇭🇷.



Efharisto poli, Cyprus 🇨🇾.



Efharisto poli, Greece 🇬🇷.



Grazie mille, Italy 🇮🇹.



In other words, many thanks.



A friend in need is truly a friend indeed. pic.twitter.com/u9M2YaDFJ5 - David Harris (@DavidHarrisAJC) 24 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ писали, що в Ізраїлі на кордоні з сектором Газа виникло безліч польових і лісових пожеж, викликаних приземленням так званих вогняних куль. Крім того, вогонь поширюється через багаття на честь святкування Лаг ба-Омер.

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