Ізраїль спіткало вогняне пекло: пожежа перекинулася на сусідів. Фото і відео стихії

В Ізраїлі вирують пожежі через екстремальну спеку. На допомогу в гасінні прийшли сусідні країни, так як вже згоріли десятки житлових будинків.

Як пише News.IsraelInfo.co.il, ввечері 24 травня 90-е шосе на території регіональної ради Емек а-Ярден перекрили через великі пожежі сухої рослинності в районі селищ Менахема і Гешер (між Бейт-Шеан і розв'язкою Цемах). (Щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

На боротьбу з вогнем були кинуті пожежні бригади з усього Північного округу, у тому числі із Галілеї, і з Голанських висот.

Вночі вогонь перетнув кордон і перекинувся на територію Йорданії, місцеві пожежні бригади направилися в прикордонний район. Через кілька годин пожежно-рятувальна служба Північного округу відрапортувала, що в районі Менахема поширення вогню зупинене, загрози населеним пунктам більше немає.

Для надання допомоги в гасінні лісових пожеж вранці у п'ятницю прибула спеціальна авіаційна техніка з інших країн: пожежні літаки з Італії, Греції та Словенії, а також два пожежні вертольоти з Єгипту.

Також у відповідь на прохання ізраїльської влади про надання термінової допомоги в гасінні пожеж був оперативно задіяний канал EU Civil Protection Mechanism і викликані чотири літаки протипожежної авіації з Кіпру та Італії.

Згідно з попередніми висновками експертів, в обох випадках причиною загоряння стало пошкодження кабелів лінії електропередач "Електричної компанії" ( "Хеврат Хашмаль"), а не запуск "вогняних куль" із Гази. Причини загоряння в лісі Бен Шемен, внаслідок якого згоріли десятки будинків у селищі Мево Модіім, усе ще з'ясовуються, поки не зроблено навіть попередніх висновків.

Today, an Egyptian helicopter came to help the residents of Beit Ezra , to fight the fire due to extreme temperatures in #Israel.

In the same place where the Egyptian army lost the war of 1948 - the Egyptian army is helping Israelis to fight the fire.



Video: Mor Sofer pic.twitter.com/8tu4krLNLW