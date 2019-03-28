Ізраїль розгорнув війська на кордоні з сектором Гази: що відбувається

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наказав направити додаткові війська на кордон країни з сектором Гази.

Про це в Twitter повідомив офіційний представник глави ізраїльського уряду Офір Гендельман, зазначивши, що підкріплення повинне буде готуватися до початку бойових дій.

Зазначається, що Нетаньяху особисто оглянув війська, розгорнуті на кордоні з сектором Гази.

"Я віддав розпорядження про підкріплення розгорнутих тут сил та підготовку до започаткування широкомасштабного бою. Нехай усі громадяни знають, що якщо ми будемо змушені почати широкомасштабний бій, то почнемо його, будучи сильними після того, як вичерпаються всі інші варіанти", – йдеться в повідомленні.

رئيس الوزراء نتنياهو تفقد القوات المنتشرة على حدود قدطاع غزة وقال: "



أوعزت بتعزيز القوات المنتشرة هنا وبالاستعداد لخوض معركة واسعة النطاق. فليعلم جميع المواطنين أن لو اضطررنا لخوض معركة واسعة النطاق - فسندخل إليها أقوياء بعد أن استنفذنا جميع الخيارات الأخرى ". Pic.twitter.com/dUTzgvEOs1 - Ofir Gendelman (@ofirgendelman) 28 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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