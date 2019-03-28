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Ізраїль розгорнув війська на кордоні з сектором Гази: що відбувається

1.4тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наказав направити додаткові війська на кордон країни з сектором Гази.

Про це в Twitter повідомив офіційний представник глави ізраїльського уряду Офір Гендельман, зазначивши, що підкріплення повинне буде готуватися до початку бойових дій.

Зазначається, що Нетаньяху особисто оглянув війська, розгорнуті на кордоні з сектором Гази.

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"Я віддав розпорядження про підкріплення розгорнутих тут сил та підготовку до започаткування широкомасштабного бою. Нехай усі громадяни знають, що якщо ми будемо змушені почати широкомасштабний бій, то почнемо його, будучи сильними після того, як вичерпаються всі інші варіанти", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 14 березня 2019 року ХАМАС вдарив по Тель-Авіву ракетами, в зв'язку з чим у країні була оголошена тривога.

  • 25 березня ізраїльські військові засікли пуск однієї ракети з сектора Гази по центральній частині Ізраїлю. Прем'єр країни Біньямін Нетаньяху оголосив, що скорочує візит у США і повертається на батьківщину, щоб керувати силовою відповіддю.

  • Ізраїльські війська почали наносити удари по сектору Гази. Армія оборони Ізраїлю застосувала винищувачі для атаки 15 об'єктів палестинського руху ХАМАС на півночі сектора Гази.

  • 26 березня ізраїльські ВПС завдали удару по декількох терористичних цілях ХАМАСу в секторі Гази.

  • 28 березня Сирія звинуватила Ізраїль в нанесенні потужного удару по місту Алеппо, яким була повністю вимкнена електрика.

  • Нагадаємо, що 25 березня президент США Дональд Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над сирійськими Голанськими висотами.

  • Дипломатичні відомства Росії і Сирії різко відреагували на це рішення і заявили про загрозу нового витка напруженості на Близькому Сході.

  • В ООН заявили, що статус Голанських висот повинен залишатися за Сирією, а рішення влади Ізраїлю про встановлення на окупованій ними території своїх законів і адміністрації позбавлені юридичної сили.

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Особа
Біньямін Нетаньягу
Місце
Ізраїль
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