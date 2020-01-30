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30 січня • оновлено в 07:08
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Ізраїль розбомбив військові об'єкти ХАМАС: всі деталі

1.8т
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Військові Ізраїлю у ніч на четвер, 30 січня, завдали кілька авіаударів по військових і інших об'єктів на території сектора Гази.

Про це повідомляється на сторінці Армії оборони Ізраїлю в Twitter. Це сталося через кілька годин після того, як з території Сектора Гази по Ізраїлю було випущено ракету.

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При цьому місцеві ЗМІ описали два авіаудари, нанесені на півдні і півночі сектора Гази, і додали, що ізраїльські літаки кружляли над Газою і було чутно кілька вибухів.

У самій Армії уточнили, що вдарили по місцю виробництва зброї і підземній інфраструктурі.

Інформації про поранених поки немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 січня Ізраїль також завдав ударів по позиціях ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запуск палаючих куль.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Ізраїль
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