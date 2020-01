Ізраїль розбомбив військові об'єкти ХАМАС: всі деталі

Військові Ізраїлю у ніч на четвер, 30 січня, завдали кілька авіаударів по військових і інших об'єктів на території сектора Гази.

Про це повідомляється на сторінці Армії оборони Ізраїлю в Twitter. Це сталося через кілька годин після того, як з території Сектора Гази по Ізраїлю було випущено ракету.

При цьому місцеві ЗМІ описали два авіаудари, нанесені на півдні і півночі сектора Гази, і додали, що ізраїльські літаки кружляли над Газою і було чутно кілька вибухів.

У самій Армії уточнили, що вдарили по місцю виробництва зброї і підземній інфраструктурі.

Інформації про поранених поки немає.

Earlier tonight, a rocket & explosive balloons were launched from #Gaza into #Israel.



In response, IDF aircraft just struck Hamas targets in Gaza, including a weapons manufacturing site & underground infrastructure.