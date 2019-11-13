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13 листопада • оновлено в 10:35
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Ізраїль прогнав корабель Путіна: деталі небезпечного інциденту

5.3т
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Ізраїльські військові вирахували у власних територіальних водах російський підводний човен.

Як уточнює Ynet, інцидент трапився три місяці тому. Російська субмарина наблизилася на відстань майже 15 км до берега Ізраїлю, тоді як межі територіальних вод країни складають 22 км.

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Ізраїль прогнав корабель Путіна: деталі небезпечного інциденту

Israeli Navy

Зазначається, що екіпаж російського підводного судна вийшов все-таки на контакт, після чого субмарина попрямувала до західної частини Середземного моря.

Видання стверджує, що цей "маневр також може мати довгострокові наслідки для безпеки Ізраїлю, якщо буде виявлено, що підводний човен має можливості для збору розвідданих".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020 році Росія збирається завершити розробку нової важкої вогнеметної системи ТОС-2.

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Тема
Російська воєнна загроза
Місце
Ізраїль
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Израильтяне им : "...мы вас видим на локаторах , а теперь и слышим о чем вы там п#здите". Ка-ца-пы : "... ну тогда мы у#бываем".
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Одиозный Сергей, дрочишь там нацист?)))
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Ш. Олег
Ш. Олег
Нормальная практика вообще-то. Все следят за всеми. Ну, у кого есть такие возможности, конечно. Вряд ли Израиль станет делать из этого целую трагедию. Это ж не нервные и параноидальные, как чихуахуа, прибалты, которым под каждым кустом мерещится злой русский, только и поджидающий момента, чтобы напасть и покуситься на самое святое, что есть у эстонца, литовца и латыша. А что есть у эстонца, литовца и латыша? Х€р и душа… :)
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
а вот обнаружить украинскую подводную лодку в принципе невозможно!
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hunt andres
hunt andres
Зееленфройндт Викентий, Ну если только в степях украины)
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