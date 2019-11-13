Ізраїль прогнав корабель Путіна: деталі небезпечного інциденту

Ізраїльські військові вирахували у власних територіальних водах російський підводний човен.

Як уточнює Ynet, інцидент трапився три місяці тому. Російська субмарина наблизилася на відстань майже 15 км до берега Ізраїлю, тоді як межі територіальних вод країни складають 22 км.

Israeli Navy

Зазначається, що екіпаж російського підводного судна вийшов все-таки на контакт, після чого субмарина попрямувала до західної частини Середземного моря.

Видання стверджує, що цей "маневр також може мати довгострокові наслідки для безпеки Ізраїлю, якщо буде виявлено, що підводний човен має можливості для збору розвідданих".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020 році Росія збирається завершити розробку нової важкої вогнеметної системи ТОС-2.

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