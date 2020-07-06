Ізраїль посилив карантин: закрили спортзали, клуби і бари

В Ізраїлі у зв'язку з ростом захворюваності COVID-19 у понеділок, 6 липня, ввели більш жорсткі карантинні обмеження.

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Зокрема, уряд прийняв рішення про закриття барів, клубів і спортивних залів, передає The Jerusalem Post.

Міністерство охорони здоров'я також рекомендувало закрити синагоги, але в підсумку цього поки вирішили не робити, обмеживши кількість відвідувачів.

"Ми зобов'язані боротися з епідемією COVID-19 на місцях. Чума поширюється – це ясно як божий день. Кількість хворих різко зростає з кожним днем, а разом із ним і кількість важко хворих пацієнтів", – заявив прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху.

Які обмеження набули чинності:

Зали для проведення публічних заходів, клуби і бари – закриті;

Ресторани – дозволено 20 осіб усередині, до 30 зовні;

Синагоги – 19 осіб;

Спортивні зали та громадські басейни – закриті;

Культурні заходи – заборонені;

Організовані спортивні заходи – без уболівальників;

Готелі – клуби і бари закриті, готельні ресторани – не більше 20 осіб всередині;

Літні табори – закриті для дітей із четвертого класу;

Автобуси – до 20 осіб на автобус, із відкритими вікнами і без кондиціонера;

Збори – до 20 осіб, за 2 м одне від одного, з масками;

Урядові установи – 30% персоналу обов'язково повинні працювати з дому.

Додамо: за даними на 6 липня в Ізраїлі було зафіксовано понад 30 тис. випадків зараження, 334 особи померли.

Статистика на 6 липня. Джерело: worldometers.info

4 липня в країні було оновлено антирекорд щодо нових виявлених випадків COVID-19 (+1115 за добу), тоді як у квітні захворювань майже не було.

Зростання захворюваності в Ізраїлі. Джерело: worldometers.info

Активні випадки. Джерело: worldometers.info

Динаміка летальних випадків за днями. Джерело: worldometers.info

Як писав OBOZREVATEL, напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав "екстреною" ситуацію з відновленням поширення COVID-19 у країні.