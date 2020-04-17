Ізраїль попереджали про коронавірус ще в листопаді 2019 року: з'явилися цікаві дані

Світ 15:00, 17.04.2020

Влада Ізраїлю дізналася про загрозу коронавірусу COVID-19 від розвідки США ще в листопаді 2019 року.

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Як повідомив ізраїльський телеканал Channel 12, спочатку американські розвідслужби повідомили Білий дім про COVID-19, який охопив китайське місто Ухань.

Але адміністрація президента США Дональда Трампа, за твердженнями джерела, "не вважала інформацію такою, що представляє інтерес". Незважаючи на це, розвідка вирішила попередити своїх союзників по НАТО і Ізраїль.

У листопаді сили оборони Ізраїлю провели перше обговорення питання про наслідки, які матиме проникнення невідомого інфекційного захворювання в регіон, як це позначиться на країні та її сусідах.

Ізраїльський медик

Ця інформація була доведена до міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, але "нічого зроблено не було", заявляє телеканал.

Станом на ранок 17 квітня в Ізраїлі зафіксовано 12 855 випадків COVID-19. За останню добу відзначено 264 нових випадки, 148 хворих померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, методи боротьби Ізраїлю з пандемією коронавірусу COVID-19 можна назвати найжорсткішими і найбільш своєчасними в порівнянні з іншими країнами світу.

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