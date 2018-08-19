Ізраїль пішов на кардинальні заходи проти Сектору Газа: що сталося

Ізраїль закрив єдиний пропускний пункт для населення на кордоні з Сектором Газа - Ерез.

Користуватися переходом відтепер зможуть лише у разі гуманітарних справ, пов'язаних з інцидентами на кордоні, повідомляє DW з посиланням на Міністерство оборони Ізраїлю.

В Управлінні цивільних справ Палестинської автономії у Газі підтвердили закриття КПП. Це сталося на тлі загострення ситуації на кордоні Ізраїлю в останні місяці.

Ізраїльська армія повідомила, що 18 серпня палестинці кидали вибухівку в сторону солдатів, які у відповідь відкрили вогонь. У результаті зіткнення загинули двоє палестинців.

Як повідомляв OBOZREVATEL.UA, 30 березня у результаті зіткнень на кордоні Ізраїлю з сектором Газа загинули щонайменше 17 палестинців. Кількість постраждалих досягла 1,5 тисячі осіб.

Заворушення почалися після того, як тисячі палестинців, підтримуваних терористичною організацією "Хамас", вийшли на "Великий марш повернення" на кордоні з Ізраїлем з вимогою повернути палестинських біженців на рідну землю.

Після цього протягом усіх цих місяців бої періодично поновлювалися. Також мали місце провокації.