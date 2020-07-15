Ізраїль охопив масовий протест через спалах коронавірусу: вимагали відставки прем'єра. Фото і відео

Увечері у вівторок, 14 липня, в Єрусалимі (Ізраїль) пройшли масові акції протесту проти прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу і всього уряду.

Тисячі місцевих жителів вийшли на вулиці висловити невдоволення діями влади в умовах коронавірусної кризи, повідомляє видання newsru.co.il (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Учасники акції вимагали відставки Нетаніягу через новий спалах COVID-19 у країні, а також через висунуті проти нього звинувачення.

В Ізраїлі пройшов масовий протест

Для розгону натовпу поліція застосувала спеціальні засоби. Також було задіяно кінну поліцію та поліцейський автомобіль із брандспойтом.

Люди вийшли на вулиці Єрусалима

У результаті зіткнень із поліцією було затримано більш ніж 60 демонстрантів. Їх звинуватили в порушенні громадського порядку, акціях вандалізму й нападах на співробітників правоохоронних органів.

Причиною став новий спалах коронавірусу

Вранці більшість затриманих відпустили. Щодо вісьмох поліція домагається через суд продовження тримання під вартою.

Незадоволені громадяни вимагали відставки прем'єр-міністра

Люди вийшли на акцію в масках

Поліція розганяла протестувальників у Єрусалимі

Як писав OBOZREVATEL раніше, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав "екстреною" ситуацію з відновленням поширення COVID-19 в країні.