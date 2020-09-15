Ізраїль обстріляли ракетами в день підписання мирної угоди: є поранені

Сектор Газа 15 вересня випустив дві ракети по великих містах Ашкелон і Ашдод на півдні Ізраїлю.

У містах пролунали сирени повітряної тривоги, повідомляється на сайті пресслужби ізраїльської армії. Попередньо, постраждали двоє осіб.

Військові відзвітували, що одна з ракет була перехоплена ППО в районі Ашкелона (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Екстрені служби біля місця удару ракети в Ашдоді. 13news.co.il

Обстріл стався вперше з моменту припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, якого було досягнуто більше двох тижнів тому.

Фото з місця НП. 13news.co.il

13news.co.il пише, що 62-річний чоловік був поранений осколками в верхню частину тіла в результаті падіння ракети в магазин в Ашдоді. У стані середньої тяжкості його госпіталізували.

Крім того, 28-річний чоловік отримав легкі поранення уламками скла. Обидва чоловіки отримали медичну допомогу на місці події і були евакуйовані в міську лікарню Ассута.

Ашдод. Twitter / asaf pozailov

Ізраїльська служба швидкої допомоги повідомила, що ще четверо осіб перебувають у шоковому стані.

Обстріл в Ашдоді. Twitter / The Israelie Hammer

Місце падіння ракети. Twitter / The Israelie Hammer

Обстріл стався в день церемонії підписання документа про нормалізацію відносин Ізраїлю з Об'єднаними Арабськими Еміратами та декларації про мир із Бахрейном.

Зазначається, що ракети були випущені через кілька хвилин після того, як прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху і президент США Дональд Трамп закінчили свої виступи в Білому домі.

Як писав OBOZREVATEL, раніше влада Палестини заявила, що розірве стосунки з будь-якою країною, яка перенесе своє посольство в Ізраїлі в Єрусалим.