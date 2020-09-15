Ізраїль обстріляли ракетами в день підписання мирної угоди: є поранені

Ракети були випущені по містах Ашкелон і Ашдод, одну з них вдалося перехопити
В Ашдоді осколки поранили двох чоловіків, вони госпіталізовані
Обстріл стався через кілька хвилин після виступу Нетаньяху і Трампа в Білому домі в США
Сектор Газа 15 вересня випустив дві ракети по великих містах Ашкелон і Ашдод на півдні Ізраїлю.
У містах пролунали сирени повітряної тривоги, повідомляється на сайті пресслужби ізраїльської армії. Попередньо, постраждали двоє осіб.
Військові відзвітували, що одна з ракет була перехоплена ППО в районі Ашкелона (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Обстріл стався вперше з моменту припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, який було досягнуто більше двох тижнів тому.
13news.co.il пише, що 62-річний чоловік був поранений осколками в верхню частину тіла в результаті падіння ракети в магазин в Ашдоді. У стані середньої тяжкості його госпіталізували.
Крім того, 28-річний чоловік отримав легкі поранення осколками скла. Обидва чоловіки отримали медичну допомогу на місці події і були евакуйовані в міську лікарню Ассута.
Ізраїльська служба швидкої допомоги повідомила, що ще четверо осіб перебувають у шоковому стані.
Обстріл стався в день церемонії підписання документа про нормалізацію відносин Ізраїлю з Об'єднаними Арабськими Еміратами та декларації про мир із Бахрейном.
Зазначається, що ракети були випущені через кілька хвилин після того, як прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху і президент США Дональд Трамп закінчили свої виступи в Білому домі.
השלום כבר כאן.- אלק פרמוב (@alecyefremov) September 15, 2020
אשקלון, לפני כמה דקות. pic.twitter.com/r8DoioAZMM
מטח רקטות על אשקלון ואשדוד בזמן טקס השלום בבית הלבן. כיפת ברזל ירטה את הטילים. למרות זאת נפילה באשדוד. pic.twitter.com/Dk5rhgG4zm- Ruth kiryati Israel News (@RuthKiryati) September 15, 2020
זירת הנפילה באשדוד pic.twitter.com/6Mvsd2HejQ- asaf pozailov (@ pozailov1) September 15, 2020
Як писав OBOZREVATEL, раніше влада Палестини заявила, що розірве стосунки з будь-якою країною, яка перенесе своє посольство в Ізраїлі в Єрусалим.
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