Ізраїль обстріляли ракетами в день підписання мирної угоди: є поранені

Сектор Газа 15 вересня випустив дві ракети по великих містах Ашкелон і Ашдод на півдні Ізраїлю.

У містах пролунали сирени повітряної тривоги, повідомляється на сайті пресслужби ізраїльської армії. Попередньо, постраждали двоє осіб.

Військові відзвітували, що одна з ракет була перехоплена ППО в районі Ашкелона (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Обстріл стався вперше з моменту припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, який було досягнуто більше двох тижнів тому.

13news.co.il пише, що 62-річний чоловік був поранений осколками в верхню частину тіла в результаті падіння ракети в магазин в Ашдоді. У стані середньої тяжкості його госпіталізували.

Крім того, 28-річний чоловік отримав легкі поранення осколками скла. Обидва чоловіки отримали медичну допомогу на місці події і були евакуйовані в міську лікарню Ассута.

Ізраїльська служба швидкої допомоги повідомила, що ще четверо осіб перебувають у шоковому стані.

Обстріл стався в день церемонії підписання документа про нормалізацію відносин Ізраїлю з Об'єднаними Арабськими Еміратами та декларації про мир із Бахрейном.

Зазначається, що ракети були випущені через кілька хвилин після того, як прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху і президент США Дональд Трамп закінчили свої виступи в Білому домі.

השלום כבר כאן.

אשקלון, לפני כמה דקות. pic.twitter.com/r8DoioAZMM - אלק פרמוב (@alecyefremov) September 15, 2020

מטח רקטות על אשקלון ואשדוד בזמן טקס השלום בבית הלבן. כיפת ברזל ירטה את הטילים. למרות זאת נפילה באשדוד. pic.twitter.com/Dk5rhgG4zm - Ruth kiryati Israel News (@RuthKiryati) September 15, 2020

זירת הנפילה באשדוד pic.twitter.com/6Mvsd2HejQ - asaf pozailov (@ pozailov1) September 15, 2020

Як писав OBOZREVATEL, раніше влада Палестини заявила, що розірве стосунки з будь-якою країною, яка перенесе своє посольство в Ізраїлі в Єрусалим.

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