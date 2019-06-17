Ізраїль назве місто на честь Трампа: чим заслужив

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху на спеціальному засіданні уряду відкрив стелу, що відзначає місце, де буде розташовуватися нове місто – Trump Heights (Трампові висоти).

Новий населений пункт закладено на Голанських висотах, які глава США Дональд Трамп раніше визнав частиною Ізраїлю, повідомляєThe Washington Post. Нетаньяху назвав цей день історичним.

"Ми збираємося зробити дві речі: створити нове співтовариство на Голанських висотах, чого не робили багато років. Це акт сіонізму, і він має першорядне значення. Друге – вшанувати нашого друга, дуже великого друга держави Ізраїль – президента Дональда Трампа, який недавно визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами", – сказав він.

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2019 року Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над сирійськими Голанськими висотами. Він наказав Сполученим Штатам пора "повністю визнати" суверенітет Ізраїлю над Голанами, які були анексовані в 1967 році після військових дій.

При цьому ООН заявили, що статус Голанських висот повинен залишатися за Сирією, а рішення влади Ізраїлю про встановлення на окупованій ними території своїх законів і адміністрації позбавлені юридичної сили.

Голанські висоти – спірна територія, яка була частиною Сирії до 1967 року, але під час Шестиденної війни на початку липня 1967-го дві третини висоти були зайняті Ізраїлем.

У грудні 1981 року парламент Ізраїлю прийняв закон про поширення ізраїльської юрисдикції на Голанські висоти. Анексія цих земель не була визнана світовою спільнотою і Радою Безпеки ООН.

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