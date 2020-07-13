Ізраїль може повернути жорсткий карантин: коронавірус ударив із новою силою

Ізраїль через щоденний приріст кількості хворих на коронавірус може повернутися до загальнонаціонального жорсткого карантину.

Як розповів ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер в інтерв'ю 24 каналу, таке рішення влада ухвалить, якщо кількість заражень за добу досягне 2 тисяч. Нині темп приросту інфікованих стабільно перевищує тисячу випадків.

Станом на 13 липня в країні закриті спортзали, басейни, обмежено кількість людей на робочих місцях. Усі державні установи зобов'язані щонайменше 30% своїх працівників перевести на віддалену роботу або відправити у вимушені відпустки.

Також обмежено кількість людей на масових заходах, у громадському транспорті – не більше, ніж 20 людей в салоні, закриті парки, обговорюється питання про роботу залізниці та закриття пляжів.

"Пляжі поки що працюють. Однак купатися не можна, бо там плавають медузи у воді. Наразі обоговорюється – чи вводити загальнонаціональний карантин, чи ні. Поки що ця історія обговорюється", – пояснив Ауслендер.

Зазначимо, напередодні, в Ізраїлі відбувся багатотисячний протест проти повторного карантину. Мітингувальники заявили, що під час економічної напруженості в Ізраїлі уряд загалом і прем'єр-міністр зокрема не зробили достатньо для захисту людей, які втратили роботу чи бізнес під час карантину та самоізоляції.

Журналіст розповів, що під час мітингу відбулися навіть незначні сутички з поліцією. Епідеміологи застерігають, велика кількість людей на мітингу може спровокувати новий спалах захворювання.

Масові протести в Ізраїлі проти жорсткого карантину Фото Haaretz

"Індивідуальні підприємці справді кажуть, що бізнес цілковито розвалюється. Все, що стосується індустрії розваг і подібних справ, повністю зупинилося. Понад 60 тисяч індивідуальних підприємців – взагалі без роботи", – сказав Ауслендер.

Також він зазначив, що економічна ситуація в Ізраїлі справді дуже погана. Уряд постійно виділяє деякі кошти, однак люди не завжди їх отримують. Адже там доволі складна система їхнього розподілення.

"Мітинги тривають постійно. Вони поступово переростають з економічних у політичні. Вимагають відставки прем'єра, уряду. Ситуація загострюється", – наголосив журналіст.

Зазначимо, станом на 13 липня в країні офіційно підтверджено 38 670 випадків захворювання на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в разі перевищення показника захворюваності на COVID-19 – понад 60 активних хворих на 100 тисяч – застосовуватимуться заходи, зазначені в постанові Кабміну.