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16 листопада • оновлено в 18:02
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Ізраїль і США "знищили" супер-ракету Путіна: деталі інциденту

4.8т
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Військово-повітряні сили Ізраїлю спільно з американськими і європейськими союзниками відпрацювали протидію російської зенітної ракетної системи С-400 "Тріумф" на військових іграх "Блакитний прапор", що проходили на аеродромі Увда.

Як повідомляє портал Breaking Defense, крім Ізраїлю, в маневрах брали участь американські, німецькі, італійські та грецькі пілоти.

Для навчань залучили кілька ізраїльських винищувачів п'ятого покоління F-35I і F-16I, а також більше трьох десятків бомбардувальників інших країн. Серед них були F-16, F-35 і "Єврофайтер" (Eurofighter Typhoon).

Винищувачі F-35

Винищувачі F-35

militaryarms.ru

Новини
Винищувачі НАТО зухвало провчили літаки Путіна. Фотофакт

Винищувачі відпрацьовували повітряний бій і нанесення авіаударів по системі протиповітряної оборони. ЗРС С-400 імітував американський комплекс MIM-104 Patriot, відзначає видання.

Навчання проходили недалеко від зони бойових дій в районі сектора Газа.

Як писав OBOZREVATEL, винищувачі США перехопили два бомбардувальники Росії в зоні протиповітряної оборони Канади і Аляски.

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Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Місце
Ізраїль
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Andria Viktor
Andria Viktor
Мир наступит на планете,когда все народы мира пройдут на Красной площади с песней-Лала,Путин живее всех живых и дальше..по тексту.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Andria Viktor, пердун старый, ты этого точно не увидишь))))))
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
"ЗРС С-400 имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot" надо было сразу писать это, дальше читать бы никто не стал.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
P.S. Наибольшая скорость цели Пэтриот - 1800 м/с Наибольшая скорость Триумф С-400 цели - 4000 м/с. Имитировали xyй дверной ручкой ))) Но какелам сойдет для мрий.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Ай ай,що робыти?
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Andria Viktor, шо хрюкнул старый пердун?
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