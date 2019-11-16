Ізраїль і США "знищили" супер-ракету Путіна: деталі інциденту

Військово-повітряні сили Ізраїлю спільно з американськими і європейськими союзниками відпрацювали протидію російської зенітної ракетної системи С-400 "Тріумф" на військових іграх "Блакитний прапор", що проходили на аеродромі Увда.

Як повідомляє портал Breaking Defense, крім Ізраїлю, в маневрах брали участь американські, німецькі, італійські та грецькі пілоти.

Для навчань залучили кілька ізраїльських винищувачів п'ятого покоління F-35I і F-16I, а також більше трьох десятків бомбардувальників інших країн. Серед них були F-16, F-35 і "Єврофайтер" (Eurofighter Typhoon).

Винищувачі F-35 militaryarms.ru

Винищувачі відпрацьовували повітряний бій і нанесення авіаударів по системі протиповітряної оборони. ЗРС С-400 імітував американський комплекс MIM-104 Patriot, відзначає видання.

Навчання проходили недалеко від зони бойових дій в районі сектора Газа.

Як писав OBOZREVATEL, винищувачі США перехопили два бомбардувальники Росії в зоні протиповітряної оборони Канади і Аляски.

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