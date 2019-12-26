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26 грудня • оновлено в 06:25
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Ізраїль і сектор Газа обмінялися ударами з неба: евакуйовано Нетаньяху

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Ізраїль завдав у відповідь після запуску ракети з сектора Газа ввечері 25 грудня.

Про це повідомляється в Twitter Армії оборони Ізраїлю. Так, військові атакували кілька цілей терористичної організації ХАМАС у секторі Газа, включаючи військові комплекси цієї організації. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Атака була здійснена у відповідь на ракетний обстріл із сектора Газа у напрямку ізраїльської території ввечері",відзвітували вони.

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Ізраїль і сектор Газа скасовувалися ударами

Ізраїль і сектор Газа скасовувалися ударами

Скріншот із відео

Як повідомляється в Telegram-каналі "Черговий по Ізраїлю", увечері 25 грудня одна ракета була запущена з Гази і перехоплена "Залізним куполом". Причиною запуску, судячи з усього, стало знаходження прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху в Ашкелоні в рамках передвиборних заходів.

Сирена в Ашкелоні і в передмістях Ашдоду

Сирена в Ашкелоні і в передмістях Ашдоду

Політик у цей час повинен був виступати перед місцевими, його відвели зі сцени, але через деякий час Нетаньяху повернувся і захід продовжився.

Судячи з усього, запуск був здійснений "Ісламським Джихадом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сектор Газа у четвер, 19 грудня, обстріляв територію Ізраїлю, випустивши ракету у бік мирного міста.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Ізраїль
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