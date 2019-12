Ізраїль і сектор Газа обмінялися ударами з неба: евакуйовано Нетаньяху

Ізраїль завдав у відповідь після запуску ракети з сектора Газа ввечері 25 грудня.

Про це повідомляється в Twitter Армії оборони Ізраїлю. Так, військові атакували кілька цілей терористичної організації ХАМАС у секторі Газа, включаючи військові комплекси цієї організації. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Атака була здійснена у відповідь на ракетний обстріл із сектора Газа у напрямку ізраїльської території ввечері", – відзвітували вони.

Як повідомляється в Telegram-каналі "Черговий по Ізраїлю", увечері 25 грудня одна ракета була запущена з Гази і перехоплена "Залізним куполом". Причиною запуску, судячи з усього, стало знаходження прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху в Ашкелоні в рамках передвиборних заходів.

Політик у цей час повинен був виступати перед місцевими, його відвели зі сцени, але через деякий час Нетаньяху повернувся і захід продовжився.

Судячи з усього, запуск був здійснений "Ісламським Джихадом".

Israeli attacks against #Gaza during this night is a try from Netanyahu to his rivals that he is facing enemy always. pic.twitter.com/sLOXe1okmQ