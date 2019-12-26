Ізраїль і сектор Газа обмінялися ударами з неба: евакуйовано Нетаньяху

Ізраїль завдав у відповідь після запуску ракети з сектора Газа ввечері 25 грудня.
Про це повідомляється в Twitter Армії оборони Ізраїлю. Так, військові атакували кілька цілей терористичної організації ХАМАС у секторі Газа, включаючи військові комплекси цієї організації. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Атака була здійснена у відповідь на ракетний обстріл із сектора Газа у напрямку ізраїльської території ввечері", – відзвітували вони.
Ізраїль і сектор Газа скасовувалися ударами
Скріншот із відео
Як повідомляється в Telegram-каналі "Черговий по Ізраїлю", увечері 25 грудня одна ракета була запущена з Гази і перехоплена "Залізним куполом". Причиною запуску, судячи з усього, стало знаходження прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху в Ашкелоні в рамках передвиборних заходів.
Сирена в Ашкелоні і в передмістях Ашдоду
Політик у цей час повинен був виступати перед місцевими, його відвели зі сцени, але через деякий час Нетаньяху повернувся і захід продовжився.
Судячи з усього, запуск був здійснений "Ісламським Джихадом".
מטוסי קרב ומסוקי קרב של צה"ל תקפו מספר יעדי טרור של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, בהם מתחמים צבאיים של הארגון.- צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 26 грудня 2019 р
התקיפה בוצעה בתגובה לירי הרקטה מרצועת עזה לעבר שטח ישראל הלילה.
ארגון הטרור חמאס אחראי על הנעשה ברצועת עזה וממנה והוא יישא בהשלכות לפעולות כנגד אזרחי ישראל pic.twitter.com/8DnN065fp9
Gaza Under Подивитись профіль Attack right Now #Gaza. pic.twitter.com/EJrN4rd5Yi- Mohammed Ali (@ Mohamme59157135) 25 грудня 2019 р
Video shows Israeli occupation warplanes shelled a barbaric shelling in Gaza #Gaza #GazaUnderAttack pic.twitter.com/GzO0NpHZgv- Ahmed Shameya (@AhmedShameya) 26 грудня 2019 р
Israeli attacks against #Gaza during this night is a try from Netanyahu to his rivals that he is facing enemy always. pic.twitter.com/sLOXe1okmQ- Husam Ayesh (@ husamayesh2018) 26 грудня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, Сектор Газа у четвер, 19 грудня, обстріляв територію Ізраїлю, випустивши ракету у бік мирного міста.
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