Ізраїль і сектор Газа обмінялися ударами з неба: евакуйовано Нетаньяху

Ізраїль завдав у відповідь після запуску ракети з сектора Газа ввечері 25 грудня.

Про це повідомляється в Twitter Армії оборони Ізраїлю. Так, військові атакували кілька цілей терористичної організації ХАМАС у секторі Газа, включаючи військові комплекси цієї організації. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Атака була здійснена у відповідь на ракетний обстріл із сектора Газа у напрямку ізраїльської території ввечері", – відзвітували вони.

Ізраїль і сектор Газа скасовувалися ударами Скріншот із відео

Як повідомляється в Telegram-каналі "Черговий по Ізраїлю", увечері 25 грудня одна ракета була запущена з Гази і перехоплена "Залізним куполом". Причиною запуску, судячи з усього, стало знаходження прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху в Ашкелоні в рамках передвиборних заходів.

Сирена в Ашкелоні і в передмістях Ашдоду

Політик у цей час повинен був виступати перед місцевими, його відвели зі сцени, але через деякий час Нетаньяху повернувся і захід продовжився.

Судячи з усього, запуск був здійснений "Ісламським Джихадом".

מטוסי קרב ומסוקי קרב של צה"ל תקפו מספר יעדי טרור של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, בהם מתחמים צבאיים של הארגון.



התקיפה בוצעה בתגובה לירי הרקטה מרצועת עזה לעבר שטח ישראל הלילה.



ארגון הטרור חמאס אחראי על הנעשה ברצועת עזה וממנה והוא יישא בהשלכות לפעולות כנגד אזרחי ישראל pic.twitter.com/8DnN065fp9 - צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 26 грудня 2019 р

Gaza Under Подивитись профіль Attack right Now #Gaza. pic.twitter.com/EJrN4rd5Yi - Mohammed Ali (@ Mohamme59157135) 25 грудня 2019 р

Video shows Israeli occupation warplanes shelled a barbaric shelling in Gaza #Gaza #GazaUnderAttack pic.twitter.com/GzO0NpHZgv - Ahmed Shameya (@AhmedShameya) 26 грудня 2019 р

Israeli attacks against #Gaza during this night is a try from Netanyahu to his rivals that he is facing enemy always. pic.twitter.com/sLOXe1okmQ - Husam Ayesh (@ husamayesh2018) 26 грудня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сектор Газа у четвер, 19 грудня, обстріляв територію Ізраїлю, випустивши ракету у бік мирного міста.

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