Ізраїль і Бахрейн ухвалили ще одне історичне рішення

Ізраїль і Бахрейн підписали угоду про встановлення дипломатичних стосунків, яке охрестили ще одним "історичним кроком".

Подія відбулася під час переговорів у Манамі 18 жовтня. Про це повідомляє ізраїльське видання Times of Israel.

У документі, підписаному генеральним директором МЗС Ізраїлю Алоном Ушпізом і міністром закордонних справ Бахрейну Абдуллатіфом бін Рашидом Аль-Заяні, обидві країни пообіцяли не робити ворожих дій одна проти одної і виступати проти ворожих дій третіх країн. Однак зазначається, що в ньому не було ніяких посилань на ізраїльсько-палестинське питання.

Водночас глава Міністерства закордонних справ Бахрейну заявив, що покладає сподівання на "плідну двосторонню співпрацю країн в усіх сферах", а також на мир у регіоні, враховуючи з вирішенням конфлікту між Ізраїлем та Палестиною.

Ізраїль і Бахрейн встановили дипвідносини Times of Israel

Встановлення дипломатичних відносин він назвав "історичним кроком". Адже це була тільки четверта така угода між єврейською державою і арабською країною і друга за декілька тижнів.

"Палестинське питання має бути вирішене шляхом прямих переговорів між двома сторонами, щоб досягти рішення, яке задовольняє обидві сторони та забезпечує розв'язання двох питань, відповідно до принципів Арабської мирної ініціативи та відповідного міжнародного права", – зазначив аль-Заяні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні у Вашингтоні відбулася історична церемонія підписання угод про нормалізацію дипломатичних стосунків ОАЕ та Бахрейну з Ізраїлем. Вона пройшла в Білому домі в присутності президента США Дональда Трампа.