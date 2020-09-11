Трамп "помирив" Ізраїль з ще однією арабською країною

Ізраїль і Бахрейн за посередництва США погодилися укласти мирний договір.

Про це 11 вересня повідомив американський президент Дональд Трамп. На своїй сторінці в Twitter політик назвав домовленість про встановлення дипломатичних відносин черговим історичним проривом.

"Наші два великих друга Ізраїль і королівство Бахрейн погодилися укласти мирний договір. Друга арабська країна за 30 днів погодилася помиритися з Ізраїлем!" – написав лідер Сполучених Штатів.

Нагадаємо, Ізраїль і Бахрейн не мали офіційних дипломатичних й економічних зв'язків одне з одним. Бахрейн, як більшість арабських країн, офіційно не визнавала Ізраїль і підтримувала палестинську державу.

Американське видання Axios із посиланням на високопоставлені джерела в ОАЕ заявило, що старший радник президента Трампа та його зять Джаред Кушнер разом із держсекретарем Майком Помпео нещодавно відвідували Манаму, де вмовляли короля і принца-наступника Бахрейну нормалізувати відносини з Єрусалимом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Ізраїль та Об'єднані Арабські Емірати досягли історичної мирної угоди, яка повинна нормалізувати дипломатичні відносини між країнами. Посередником у переговорах виступив Дональд Трамп.

За це президента США номінували на Нобелівську премію миру, заявили ЗМІ.

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