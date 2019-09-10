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10 вересня • оновлено в 22:53
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Ізраїль готується до анексії: Нетаньягу ледь не поплатився за гучну заяву

25.5т Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу дав обіцянку анексувати палестинські поселення на Західному березі річки Йордан у разі, якщо "Лікуд" – правляча партія країни – здобуде перемогу на парламентських виборах.

Скандальна заява прозвучала в його спеціальному зверненні у вівторок, 10 вересня, передає The Times of Israel.

"Єдине місце, де суверенітет може бути застосований одразу після виборів,долина річки Йордан. І наступний уряд зробить це", – сказав прем'єр.

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Нетаньягу заявив про анексію Західного берега річки Йордан

Нетаньягу заявив про анексію Західного берега річки Йордан

The Times of Israel

За словами Нетаньягу, анексія буде здійснена відразу ж після того, як його партія переможе на виборах. Прем'єр назвав цей регіон критично важливим для безпеки Ізраїлю.

"Це демократія. Я не буду нічого робити без мандату. Тому я прошу мандат, щоб зробити те, що користується широким схваленням, нарешті визначити постійні кордони Ізраїлю, обіцяючи, що Іудея і Самарія не перетворяться на Газу", – додав Нетаньягу.

Незабаром після заяви по місту Ашдод, де виступав прем'єр, із території сектора Газа випустили ракети, в результаті чого ледь не постраждав сам Нетаньягу. Його вивели зі сцени під виття сирен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над анексованими сирійськими Голанськими висотами.

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Особа
Беньямін Нетаньягу
Місце
Ізраїль
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Червоний Данило
Червоний Данило
нельзя евреям разрешить анексию! израиля им достаточно!
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Пощастило їм з сусідами...нам би тих середньовічних арабів у сусіди...
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Круглов Александр
Круглов Александр
А чем Россия хуже Израиля? Если Израилю можно аннексировать палестинские территории - то России Крым и подавно!
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CARGO 100
CARGO 100
Круглов Александр, так вроде уже как лет пять "аннексировали" мирно, правда без воплей не обошлось ...
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