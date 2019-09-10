Ізраїль готується до анексії: Нетаньягу ледь не поплатився за гучну заяву

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу дав обіцянку анексувати палестинські поселення на Західному березі річки Йордан у разі, якщо "Лікуд" – правляча партія країни – здобуде перемогу на парламентських виборах.

Скандальна заява прозвучала в його спеціальному зверненні у вівторок, 10 вересня, передає The Times of Israel.

"Єдине місце, де суверенітет може бути застосований одразу після виборів, – долина річки Йордан. І наступний уряд зробить це", – сказав прем'єр.

Нетаньягу заявив про анексію Західного берега річки Йордан The Times of Israel

За словами Нетаньягу, анексія буде здійснена відразу ж після того, як його партія переможе на виборах. Прем'єр назвав цей регіон критично важливим для безпеки Ізраїлю.

"Це демократія. Я не буду нічого робити без мандату. Тому я прошу мандат, щоб зробити те, що користується широким схваленням, нарешті визначити постійні кордони Ізраїлю, обіцяючи, що Іудея і Самарія не перетворяться на Газу", – додав Нетаньягу.

Незабаром після заяви по місту Ашдод, де виступав прем'єр, із території сектора Газа випустили ракети, в результаті чого ледь не постраждав сам Нетаньягу. Його вивели зі сцени під виття сирен.

בשבוע הבא אני מבקש שתתנו לי הכוח - ותצביעו מחל - כדי שאחיל את הריבונות הישראלית על בקעת הירדן מייד לאחר הבחירות. זה יהיה הצעד הראשון להחלת הריבונות הישראלית על יהודה ושומרון ואזורים נוספים. למען הדורות הבאים - תנו לי את הכוח לפעול למען בטחון ישראל 🇮🇱 pic.twitter.com/OYbbKJ6cEi — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) September 10, 2019

הצהרה מיוחדת של ראש הממשלה נתניהו: https://t.co/7UV7yoOaap — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) September 10, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над анексованими сирійськими Голанськими висотами.

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