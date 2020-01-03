Ізраїль екстрено скликав спецслужби і армію після вбивства Сулеймані

Міністр оборони Ізраїлю скликав екстрену нараду після вбивства США в Багдаді (Ірак) генерала Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані.
На нараді будуть присутні глави спецслужб і армії. Про це повідомляє "Аль-Джазіра".
Ізраїль підвищив боєготовність підрозділів ЦАХАЛу на кордонах з Сирією і Ліваном.
Сулеймані був убитий в ніч на 3 січня ракетним ударом по міжнародному аеропорту Багдада.
Ізраїль екстрено скликав нараду після вбивства Сулеймані
ieshua.org
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Пентагоні заявили, що наказ віддав особисто глава США Дональд Трамп. Сулеймані був відповідальним за спецоперації на території іноземних держав. Його називають другою людиною в Ірані.
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