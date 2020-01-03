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3 січня • оновлено в 09:13
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Ізраїль екстрено скликав спецслужби і армію після вбивства Сулеймані

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Міністр оборони Ізраїлю скликав екстрену нараду після вбивства США в Багдаді (Ірак) генерала Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані.

На нараді будуть присутні глави спецслужб і армії. Про це повідомляє "Аль-Джазіра".

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Сулеймані був убитий в ніч на 3 січня ракетним ударом по міжнародному аеропорту Багдада.

Ізраїль екстрено скликав нараду після вбивства Сулеймані

Ізраїль екстрено скликав нараду після вбивства Сулеймані

ieshua.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Пентагоні заявили, що наказ віддав особисто глава США Дональд Трамп. Сулеймані був відповідальним за спецоперації на території іноземних держав. Його називають другою людиною в Ірані.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Ізраїль
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