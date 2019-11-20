Ізраїль атакував з неба десятки цілей у Сирії: що вразили

Армія оборони Ізраїлю атакувала десятки цілей у Сирії, що належать іранським силам "Кудс" і армії Башара Асада.

Як пише місцеве видання Haaretz, атака була здійснена у відповідь на запуск іранськими силами ракет із території Сирії у бік Ізраїлю.

Удари були нанесені приблизно у 20 цілей, більше половини з яких належали іранським силам. Однією з цілей стала розташована поблизу аеропорту в Дамаску будівля, в якому, як стверджується, знаходиться штаб-квартира "Кудс".

Атака Ізраїлю на Сирію Ілюстрація

Раніше прес-служба ЦАХАЛу повідомляла, що у вівторок, 19 листопада, військові засікли запуск чотирьох ракет по ізраїльській території з боку Сирії, всі вони перехоплені.

Після цього в Сирії заявили, що ППО відображало атаку на Дамаск і його околиці.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про те, що військово-повітряні сили Ізраїлю спільно з американськими і європейськими союзниками відпрацювали протидію російській зенітній ракетній системи С-400 "Тріумф" на військових іграх "Блакитний прапор", що проходили на аеродромі Увда.

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