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20 листопада • оновлено в 07:11
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Ізраїль атакував з неба десятки цілей у Сирії: що вразили

1.8т
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Армія оборони Ізраїлю атакувала десятки цілей у Сирії, що належать іранським силам "Кудс" і армії Башара Асада.

Як пише місцеве видання Haaretz, атака була здійснена у відповідь на запуск іранськими силами ракет із території Сирії у бік Ізраїлю.

Удари були нанесені приблизно у 20 цілей, більше половини з яких належали іранським силам. Однією з цілей стала розташована поблизу аеропорту в Дамаску будівля, в якому, як стверджується, знаходиться штаб-квартира "Кудс".

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Атака Ізраїлю на Сирію

Атака Ізраїлю на Сирію

Ілюстрація

Раніше прес-служба ЦАХАЛу повідомляла, що у вівторок, 19 листопада, військові засікли запуск чотирьох ракет по ізраїльській території з боку Сирії, всі вони перехоплені.

Після цього в Сирії заявили, що ППО відображало атаку на Дамаск і його околиці.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про те, що військово-повітряні сили Ізраїлю спільно з американськими і європейськими союзниками відпрацювали протидію російській зенітній ракетній системи С-400 "Тріумф" на військових іграх "Блакитний прапор", що проходили на аеродромі Увда.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Ізраїль
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Свино.русы, а где вы со своими ущербными комментами. Обос.рались?. Чё, ПВО Рашки не смогло сбить ни одного израильского самолёта? А как же С-400, неужели в штаны наваляло? Вот пичалька...
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Meyer Kurt, Ну во первых С-400 охраняют только нашу базу. А во вторых "храбрые" израильские пилоты атакуют с территории Ливана, и сразу съеживаются с места преступления... так что ПВО Сирии остается только перехватывать ракеты... а так да... можно начать сбивать любой военный самолет взлетевший с аэродрома в Израиле.... и пичалька наступит в Израиле. Но зачем это делать, когда для этого есть например Иран, которой способен проверить ПВО Израиля?
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