ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Ізраїль атакував цілі Асада в Сирії: з'явилося жорстке відео

893Читати матеріал російською

У Сирії ізраїльські військові атакували кілька військових цілей у відповідь на суботній обстріл ізраїльської території на Голанських висотах.

"Ізраїльські бойові літаки і вертольоти атакували кілька військових об'єктів сирійської армії, в тому числі дві артилерійські батареї, низку спостережних і розвідувальних постів на кордоні Голанських висот і батарею ППО СА-2", – сказано в повідомленні прес-служби ЦАХАЛу, передає News.ru.

Як зазначено, в результаті знищено об'єкти армії Асада, зокрема: артилерійські батареї, батареї протиповітряної оборони і пости спостереження. Троє загиблих, семеро поранених.

Новини
Убитих розкидали на різні дати: спливла правда про нищівну поразку Росії в Сирії

ЦАХАЛ покладає на правлячий режим в Сирії і регулярну армію Сирії відповідальність за будь-які ворожі дії проти Ізраїлю з сирійської території.

Сирійське державне агентство SANA повідомляє, що в неділю, 2 червня, о 4:10 ранку ізраїльські військові випустили кілька ракет по цілі в східній частині мухафази Кунейтра, в результаті обстрілу було вбито трьох солдатів і семеро були поранені, завдано збитків військовій техніці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Туреччина поставляла зброю сирійським повстанцям в провінції Ідліб для допомоги в боротьбі з урядовими військами, підтримуваними Росією.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
Тег
видео
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки