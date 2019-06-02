Ізраїль атакував цілі Асада в Сирії: з'явилося жорстке відео

У Сирії ізраїльські військові атакували кілька військових цілей у відповідь на суботній обстріл ізраїльської території на Голанських висотах.

"Ізраїльські бойові літаки і вертольоти атакували кілька військових об'єктів сирійської армії, в тому числі дві артилерійські батареї, низку спостережних і розвідувальних постів на кордоні Голанських висот і батарею ППО СА-2", – сказано в повідомленні прес-служби ЦАХАЛу, передає News.ru.

Як зазначено, в результаті знищено об'єкти армії Асада, зокрема: артилерійські батареї, батареї протиповітряної оборони і пости спостереження. Троє загиблих, семеро поранених.

ЦАХАЛ покладає на правлячий режим в Сирії і регулярну армію Сирії відповідальність за будь-які ворожі дії проти Ізраїлю з сирійської території.

Сирійське державне агентство SANA повідомляє, що в неділю, 2 червня, о 4:10 ранку ізраїльські військові випустили кілька ракет по цілі в східній частині мухафази Кунейтра, в результаті обстрілу було вбито трьох солдатів і семеро були поранені, завдано збитків військовій техніці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Туреччина поставляла зброю сирійським повстанцям в провінції Ідліб для допомоги в боротьбі з урядовими військами, підтримуваними Росією.

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