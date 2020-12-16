Ізраїль 20 грудня почне масову вакцинацію від COVID-19

В Ізраїлі 20 грудня розпочнеться масова вакцинація від COVID-19, першим отримає препарат прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу.

Про це повідомило видання Israel Info. Спочатку вакцинувати будуть медичний персонал лікувальних установ, працівників онкологічних і психіатричних лікарень, швидкої допомоги.

Також препарат отримає персонал і мешканці будинків для людей похилого віку та студенти-медики, що працюють у лікарнях.

Одразу після цього почнеться вакцинація літніх людей, які входять до групи ризику.

На другому етапі робитимуть щеплення людям, які входять до групи ризику через хронічні захворювання. Тоді ж почнуть вакцинувати представників професій, які мають підвищений ризик захворіти на COVID-19. Це вчителі, вихователі, соціальні працівники, персонал тюрем й ув'язнені.

І лише після цього препарат отримають усі інші.

МОЗ Ізраїлю ухвалило рішення не вакцинувати дітей і підлітків у віці до 16 років, вагітних і жінок, які годують грудьми. Не робитимуть щеплення і жінкам, які планують завагітніти.

Прем'єр Нетаньягу у Facebook повідомив, що вакцинується 19 грудня, на день раніше, ніж почнеться кампанія по всій країні. Він написав, що так він хоче показати приклад для інших.

Найперше щеплення зроблять Нетаньягу Facebook Нетаньягу

Як писав OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що першим у країні зробить щеплення від коронавірусу. Понад 100 тис. доз нещодавно створеної вакцини Pfizer доставили рейсом із Брюсселя до Тель-Авіва 9 грудня.