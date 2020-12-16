Ізраїль 20 грудня почне масову вакцинацію від COVID-19

В Ізраїлі 20 грудня розпочнеться масова вакцинація від COVID-19, першим отримає препарат прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу.

Про це повідомило видання Israel Info. Спочатку вакцинувати будуть медичний персонал лікувальних установ, працівників онкологічних і психіатричних лікарень, швидкої допомоги.

Також препарат отримає персонал і мешканці будинків для людей похилого віку та студенти-медики, що працюють у лікарнях.

Одразу після цього почнеться вакцинація літніх людей, які входять до групи ризику.

На другому етапі робитимуть щеплення людям, які входять до групи ризику через хронічні захворювання. Тоді ж почнуть вакцинувати представників професій, які мають підвищений ризик захворіти на COVID-19. Це вчителі, вихователі, соціальні працівники, персонал тюрем й ув'язнені.

І лише після цього препарат отримають усі інші.

МОЗ Ізраїлю ухвалило рішення не вакцинувати дітей і підлітків у віці до 16 років, вагітних і жінок, які годують грудьми. Не робитимуть щеплення і жінкам, які планують завагітніти.

Прем'єр Нетаньягу у Facebook повідомив, що вакцинується 19 грудня, на день раніше, ніж почнеться кампанія по всій країні. Він написав, що так він хоче показати приклад для інших.

Як писав OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що першим у країні зробить щеплення від коронавірусу. Понад 100 тис. доз нещодавно створеної вакцини Pfizer доставили рейсом із Брюсселя до Тель-Авіва 9 грудня.