Їжа, вода і бензин закінчуються: в Росії показали страшні наслідки ''армагедону''

У Краснодарському краї Росії після сильних злив затопило відразу кілька населених пунктів. Крім того, у низці селищ Великого Сочі зійшли селі, було припинено рух по федеральній автотрасі і залізничне сполучення.

В екстрених службах заявили, що за уточненими даними, постраждали 66 осіб, шість із них загинули, невідома доля двох осіб, передає ВВС.(Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На тлі цього в Краснодарському краї РФ після злив і повені ввели режим надзвичайної ситуації. Раніше режим НС "до особливого розпорядження" ввів і мер російського Сочі Анатолій Пахомов.

У той же час 75 осіб, із них 73 дитини, залишаються в семи пунктах тимчасового розміщення. Місцева влада запевнила, що відновлено залізничне сполучення між Краснодаром і Сочі і рух по трасах Майкоп - Туапсе і Джубга - Сочі.

Місцеві жителі не настільки оптимістичні. За їх словами, вони виявилися у пастці. Наприклад, уже почався дефіцит бензину - на кожен автомобіль нібито відпускають тільки 20 літрів. При цьому водії по годині стоять у черзі. Палива нібито залишилося максимум на 6 днів.

Тисячі росіян залишаються також без електрики і засобів зв'язку.

До того ж, забезпечення продуктами і водою також бажає кращого.

"По річці пливе фура": Стихія в Краснодарському краї pic.twitter.com/i5MkXVRxOx - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 26 жовтня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії в результаті сильної зливи, яка пройшла 24 жовтня, у низці населених пунктів Краснодарського краю були затоплені кілька населених пунктів, люди опинилися у пастці.