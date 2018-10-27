Їжа, вода і бензин закінчуються: в Росії показали страшні наслідки ''армагедону''

У Краснодарському краї Росії після сильних злив затопило відразу кілька населених пунктів. Крім того, у низці селищ Великого Сочі зійшли селі, було припинено рух по федеральній автотрасі і залізничне сполучення.
В екстрених службах заявили, що за уточненими даними, постраждали 66 осіб, шість із них загинули, невідома доля двох осіб, передає ВВС.(Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
На тлі цього в Краснодарському краї РФ після злив і повені ввели режим надзвичайної ситуації. Раніше режим НС "до особливого розпорядження" ввів і мер російського Сочі Анатолій Пахомов.
У той же час 75 осіб, із них 73 дитини, залишаються в семи пунктах тимчасового розміщення. Місцева влада запевнила, що відновлено залізничне сполучення між Краснодаром і Сочі і рух по трасах Майкоп - Туапсе і Джубга - Сочі.
Місцеві жителі не настільки оптимістичні. За їх словами, вони виявилися у пастці. Наприклад, уже почався дефіцит бензину - на кожен автомобіль нібито відпускають тільки 20 літрів. При цьому водії по годині стоять у черзі. Палива нібито залишилося максимум на 6 днів.
Тисячі росіян залишаються також без електрики і засобів зв'язку.
До того ж, забезпечення продуктами і водою також бажає кращого.
"По річці пливе фура": Стихія в Краснодарському краї pic.twitter.com/i5MkXVRxOx- Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 26 жовтня 2018 р
Задоволені не розумним вчинком відзначилися двоє молодих людей фотографуючи себе на мосту який ось-ось змиє потоком бурхливої річки! ⠀ Через деякий час, це все ж сталося, але на щастя, на той момент чоловіки вже закінчили свою фотосесію. ⠀ Місце події: Адлерский район, Форелеве господарство, село Ахштирь. ☝🏼Нікогда Не робіть так! . Відео: @chp_sochi
Міст на перегоні Шепсі - Водоспадний в Краснодарському краї, який був зруйнований через повені, відновлено і відкрито для руху поїздів. Поки працює один з двох шляхів, повідомили в РЖД. . Тепер відновлено рух поїздів на ділянці Адлер - Туапсе. Ті склади, які були затримані в районі станції Туапсе, будуть відправлені назад в Сочі. Пасажири цих поїздів зможуть скористатися альтернативними видами транспорту або розміститися в готелях до повного відновлення руху поїздів, відзначається в повідомленні компанії. Проживання в готелі буде за рахунок перевізника. . Оперативним штабом РЖД поставлена задача відкрити рух між Краснодаром і Туапсе протягом найближчої доби, щоб відновити сполучення з Сочі. Пасажирам затриманих поїздів пропонується переоформити квитки без комісії. Або здати їх і за рахунок коштів Федеральної пасажирської компанії дістатися до місця призначення на літаку. Всю оперативну інформацію про час прибуття і можливі затримки поїздів можна дізнатися по телефону Єдиного інформаційно-сервісного центру РЖД: 8-800-775-00-00.
Постраждалим від повені в Сочі обіцяють грошові компенсації. За словами губернатора регіону Веніаміна Кондратьєва, всі постраждалі отримають разову виплату в розмірі 10 тис. Рублів. Ті жителі, хто частково втратив майно, отримають 50 тис. Рублів, за повну втрату - 100 тис. Рублів. Як повідомляється, на території Сочі від стихії постраждали 27 домоволодінь. Для всіх постраждалих діють тимчасові пункти розміщення, які, за словами Кондратьєва, будуть функціонувати стільки, скільки знадобиться. Питання переселення тих, хто з волі стихії залишився без житла, планують вирішити найближчим часом. Губернатор зазначив, що до настання холодів проблему вирішать. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📝Наш хештег #sochi_vteme! ️ підписувати на наш телеграм канал (посилання в шапці профілю) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📷 Автор: sochinews.io ➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖ # сочівтеме #sochi_vteme # сочи #sochi #ilovesochi # ялюблюсочі # городсочі # адлер # сочі2018 # краснаяполяна # розахутор # Лазаревське # краснодарскійкрай # туапсе # кубань # олімпійскійпарк # хоста # горкігород #sochifornia # сочіфорнія # новини # новостісочі # краснодар # геленджик # анапа # отдихвсочі # черноеморе
Повним ходом йде відновлення зруйнованої автомобільної дороги. Сподіваємося на якнайшвидше відновлення автомобільного та залізничного сполучення. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📝Наш хештег #sochi_vteme! ️ підписувати на наш телеграм канал (посилання в шапці профілю) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📷 Автор: @ sheveleva.es ➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖ # сочівтеме #sochi_vteme # сочи #sochi #ilovesochi # ялюблюсочі # городсочі # адлер # сочі2018 # краснаяполяна # розахутор # Лазаревське # краснодарскійкрай # туапсе # кубань # олімпійскійпарк # хоста # горкігород #sochifornia # сочіфорнія # новини # новостісочі # краснодар # геленджик # анапа # отдихвсочі # черноеморе
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії в результаті сильної зливи, яка пройшла 24 жовтня, у низці населених пунктів Краснодарського краю були затоплені кілька населених пунктів, люди опинилися у пастці.