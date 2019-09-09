"Із Трампом домовимося": Лукашенко пообіцяв зробити Мінськ столицею США

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в 2021 році Мінськ стане столицею Сполучених Штатів Америки.

Про це він сказав на церемонії відкриття легкоатлетичного матчу Європа – США у Мінську, запропонувавши провести за два роки ще одну зустріч на стадіоні "Динамо", передає tribuna.com (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Через два роки, якщо ви нам доручите, ми проведемо ще на більш високому рівні подібний матч. Я обіцяю вам, що через два роки Мінськ стане столицею США. Уточнюю, щоб не запідозрили недобре, ніби ми Америку хочемо приєднати. На ці дні, якщо ви нам довірите, Мінськ стане столицею США. Тому що у США повинні проводити цей матч", – сказав він.

Лукашенко 24 канал

"Із Дональдом Трампом ми домовимося. І я думаю, що він з'явиться тут на цьому стадіоні в столиці чергових легкоатлетичних ігр матчу століття!" – додав президент.

Глядзець та канца. Без смс и регістрациі. Мінск - сталіца ЗША. pic.twitter.com/FeQw5er2w3 - вумная Вужака (@seller_shmeller) September 9, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко попросив у США допомоги в захисті від тиску Росії.

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