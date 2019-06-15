Із повсталої Молдови масово тікають політики і бізнесмени: що відомо

З Молдови, де почалася політична криза, масово почали відлітати бізнесмени і політики. Відзначається, що це частина домовленості між конфліктуючими сторонами.

Зокрема, як повідомляє на своїй сторінці в Facebook журналіст Василь Апасов, спостерігаються масові вильоти бізнес-джетів. Місцеві ЗМІ підтверджують, що з країни у п'ятницю, 14 червня, вилетіло кілька таких літаків.

Так, Рoint.md повідомляє, з країни відлетіли Bombardier CRJ-200LR і Gulfstream G200. Bombardier приземлився у Москві. На борту нібито знаходилися члени сім'ї молдавського політика і бізнесмена Ілана Шора. Gulfstream приземлився в Одесі.

З Молдови масово тікають політики і бізнесмени Facebook Василя Апасова

Місцеве телебачення передає, що літаки злітають один за іншим через кожні 10 хвилин.

Так, на одному з молдавських прикордонних пропускних пунктів помітили колишнього прем'єр-міністра країни Юрія Лянке. Також стало відомо, що з Молдови біжать люди олігарха Володимира Плахотнюка.

Відзначимо, що 15 червня Конституційний суд Молдови переглянув і анулював свої рішення, які стосувалися розпуску парламенту, проведення дострокових виборів 6 вересня і ставили під сумнів законність уряду Майї Санду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня Плахотнюк запропонував проросійській Партії соціалістів створити спільну коаліцію, яка вирішить придністровський конфлікт шляхом федералізації країни.

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