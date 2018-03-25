Із каналізаційної труби: Росія прокололася із суперзброєю

У Росії представили лазерні системи, в корпусі яких є каналізаційна і димохідні труби.

"Дивину" помітив портал Defence Blog у сюжеті каналу "Росії 24".

Одна з труб являє собою звичайну полімерну (пластикову) трубу діаметром приблизно 100-110 міліметрів з гумовим кільцем ущільнювача.

Для яких цілей призначена продемонстрована система, в сюжеті не уточнюється.

Як повідомляв "Обозреватель", росіяни показали в мережі спуск БТР-82А на воду з десантного катера "Денис Давидов". Бронетранспортер, який перебуває в розпорядженні морської піхоти Балтійського флоту РФ, з'їхав з носової рампи, занурився у воду і потім сплив на поверхню.