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Із боку Білорусі: з'явився несподіваний прогноз щодо атаки Путіна на Україну

3.6тЧитати матеріал російською

Кремль навряд чи зважиться на повномасштабний наступ на Україну через страх катастрофічних наслідків.

Про це в інтерв'ю "Фактам" заявив ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан. Однак, на його думку, Росія може зайти з чужої території.

"Я не думаю, що буде повномасштабний наступ. Путін вже зрозумів, що Україна — це не легка здобич. Але ми готуємося відбити вторгнення", — сказав Богдан.

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Василь Богдан

Василь Богдан

hilkrovs.ucoz.com

За словами генерала, загроза атаки виходить не тільки з російської території — Кремль може використати у своїх цілях Білорусь. Відзначається, що пов'язано це з побоюваннями про поглинання країни Росією.

"Україна зараз приділяє велику увагу також охороні кордону з сусідньою Білоруссю", — підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповіли про головну ознаку військового вторгнення РФ в Україну.

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Тема
Російська воєнна загроза
Особи
Василь БогданВолодимир Путін
Місце
Україна
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
первая строчка уржала)))))))))))))))))) украинцы...мы вас разнесём даже и не заметив Вы убогослабая страна
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Да не рыпнется цапьё, иначе Ху*лу придется ещё и пенсионный фонд засекретить, там тридцатью тысячами не откажется, там сотни тысяч лягут, но русское быдло никому не жалко, а нам перегной для чернозёма бесплатный
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
И чё, кацапы, как истинные обезьяны, забросают фекалиями? Не смешите
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