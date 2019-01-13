Із боку Білорусі: з'явився несподіваний прогноз щодо атаки Путіна на Україну

Кремль навряд чи зважиться на повномасштабний наступ на Україну через страх катастрофічних наслідків.
Про це в інтерв'ю "Фактам" заявив ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан. Однак, на його думку, Росія може зайти з чужої території.
"Я не думаю, що буде повномасштабний наступ. Путін вже зрозумів, що Україна — це не легка здобич. Але ми готуємося відбити вторгнення", — сказав Богдан.
Василь Богдан
hilkrovs.ucoz.com
За словами генерала, загроза атаки виходить не тільки з російської території — Кремль може використати у своїх цілях Білорусь. Відзначається, що пов'язано це з побоюваннями про поглинання країни Росією.
"Україна зараз приділяє велику увагу також охороні кордону з сусідньою Білоруссю", — підкреслив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповіли про головну ознаку військового вторгнення РФ в Україну.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Російська воєнна загроза" на сайті "OBOZREVATEL".