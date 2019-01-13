Із боку Білорусі: з'явився несподіваний прогноз щодо атаки Путіна на Україну

Кремль навряд чи зважиться на повномасштабний наступ на Україну через страх катастрофічних наслідків.

Про це в інтерв'ю "Фактам" заявив ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан. Однак, на його думку, Росія може зайти з чужої території.

"Я не думаю, що буде повномасштабний наступ. Путін вже зрозумів, що Україна — це не легка здобич. Але ми готуємося відбити вторгнення", — сказав Богдан.

Василь Богдан hilkrovs.ucoz.com

За словами генерала, загроза атаки виходить не тільки з російської території — Кремль може використати у своїх цілях Білорусь. Відзначається, що пов'язано це з побоюваннями про поглинання країни Росією.

"Україна зараз приділяє велику увагу також охороні кордону з сусідньою Білоруссю", — підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповіли про головну ознаку військового вторгнення РФ в Україну.

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