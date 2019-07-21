Да, друзья, 50 лет назад, 20 июля 1969 года американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин на корабле Аполлон 11 совершили успешную посадку на Луну.

Особо одаренные патриоты с глубокой инвалидностью головного мозга продолжают утверждать, что это чудовищная фальсификация пендосов. И все было снято в павильонах мировой фабрики грёз Голливуда.

Астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны nv.ua

Вопрос, а зачем такую рискованную авантюру США понадобилось, в рамках космической программы APOLLO, повторять ещё пять раз, высадив к первопроходцам дополнительно 10 человек — вызывает паралич речевого аппарата с фрустрацией и остеклениями верноподданных глаз.

Отдадим должное героям.

Америка ликует и празднует свою победу в космосе 50 лет назад!

Назвать их натужной исторической гордыней в отсутствии собственных современных достижений, нет никакой возможности.

Победобесием здесь и не пахнет, поэтому не удержусь.

Тем более, любые пафосные и высокопарные юбилеи требуют своей иронии и шутки.

Подсмотрел у философов и мудрецов, Игоря Губермана и Михаила Веллера.

Конечно, участники американской лунной программы были засекречены.

Наверняка давали строгую подписку о неразглашении государственной тайны.

Тем более, в рамках престижной гонки покорения космоса с СССР, это было необходимым условием.

Однако в отличии от советских космонавтов, жили не в Звездных закрытых городках.

Словом, обычные, ничем не примечательные граждане.

Так вот, соседом Нила Армстронга был некий мистер Смит.

По субботам они жарили хороший бифштекс с кровью на решетке и запивали добрым пивом верхового брожения. Дети с жёнами резвились на аккуратно постриженных газонах перед их домами. Неспешная беседа двух соседей непременно заканчивалась жалобой мистера Смита мистеру Армстронгу:

— Нил, я с самой свадьбы пытаюсь уговорить свою Ребекку заняться оральным сексом, — страстно говорил подвыпивший мистер Смит.

— И в чем проблема? — неизменно спрашивал мистер Армстронг.

— А она говорит мне, получишь это не раньше чем человек высадится на Луну.

Как известно был объявлен конкурс.

Какие слова должен произнести человек впервые ступивший на поверхность таинственного спутника планеты Земля?

Фраза: "Это маленький шажок одного человека, но огромный прыжок всего человечества" — была признана самой точной.

Нил Армстронг, американский астронавт

Базз Олдрин, американский астронавт

Миллиарды землян на всех континентах прильнули к экранам телевизоров 20 июля 1969 года.

Посадочный модуль Аполлона-11 мягко прилунился в районе Моря Дождей.

После долгих томительных минут ожидания открылась дверь шлюзового отсека и на поверхность Луны, спиной вперёд, спустился Нил Армстронг.

Мир затаил дыхание, в эфире раздавались шорохи космических излучений и шумное дыхание астронавта в скафандре.

После театральной паузы ЗЕМЛЯ услышала: "Это маленький шажок одного человека, но огромный прыжок всего человечества".

И чуть тише: "Good luck, мистер Смит!".

Со славным юбилеем, Америка!

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