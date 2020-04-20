Італія зворушливо подякувала Україні за допомогу в боротьбі з коронавірусом. Відео

Адміністративна область Італії Ломбардія записала зворушливий ролик з подякою всім країнам, які надали їй допомогу в боротьбі з коронавірусом COVID-19, в тому числі і Україні.

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Відео опубліковано на сторінці Ломбардії в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Скріни відео

"Просто спасибі. Від губернатора Аттіліо Фонтана і всіх жителів Ломбардії за солідарність, отриману від багатьох країн, які вирішили стати поруч з Ломбардією в цій битві", – говорить диктор у ролику.

Крім України, у відео висловлюється подяка Росії, США, Китаю, Польщі та іншим країнам.

Як писав OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський відправив до Італії українських медиків для допомоги в боротьбі з пандемією коронавірусу. На військовому аеродромі Pratica di Mare поблизу Рима українських медиків зустріли чиновники Італії зі словами подяки.

Відео зустрічі українських медиків у Неаполі вразило мережу.

6 квітня 20 українських медиків вийшли на вахту в італійських госпіталях.

Після повернення з Італії українські медики зможуть відразу стати до роботи. Лікарі проходитимуть обсервацію просто в установах охорони здоров'я та при цьому ділитимуться досвідом з іншими медиками.

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