Італія зважилася послабити карантин: як це буде

В Італії вже 4 травня знімуть частину карантинних заходів через пандемію коронавірусу. Влада поступово запустить виробництво й дозволить працювати малому бізнесу, але зміни торкнуться поки лише окремих регіонів.

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Про це пише Європейська правда з посиланням на італійські ЗМІ. Офіційне рішення про нові умови карантину уряд ухвалить у понеділок, 20 квітня.

За словами міністра охорони здоров'я Роберто Сперанца, послаблення повинно бути "дуже поступовим", з огляду на показники смертності. Як повідомлялося, в Італії в суботу знизилася кількість хворих у реанімації та померлих, однак показники ще високі.

У найближчі 2 тижні через це не очікується жодних послаблень, крім відкриття окремих виробництв у безпечних регіонах. Після довгих травневих вихідних – із 4 травня – запрацює ще більше виробничих потужностей, а потім запуститься будівництво, торгівля, бари та ресторани, залежно від ризику в регіоні.

Поки ж життя в Італії паралізоване

Тільки на третій фазі, у вересні, очікується відновлення туризму, відкриття закладів культури і шкіл. Серед послаблень із 4 травня – дозвіл на поодинокі заняття бігом на вулиці, не більше години в день. Зараз за це передбачено штраф.

Молоді до 18 років дозволять відвідувати родичів за умови використання масок та рукавичок (зараз це допускається лише при надзвичайній необхідності). Очікується, що будуть дозволені ігри з дітьми на свіжому повітрі.

З 4 травня повинні запрацювати нові правила користування громадським транспортом в Італії: вхід у метрополітен дозволять тільки після температурного скринінгу. У транспорті, включно з автобусами, можна буде їздити тільки сидячи, і на відстані один від одного. На станціях можна чекати транспорт тільки на відстані не менше метра один від одного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вихідці з Росії, які живуть в Італії, стали пропонувати італійцям дякувати російському президенту Володимиру Путіну за допомогу в боротьбі з COVID-19. В обмін росіяни обіцяють заплатити близько 200 євро.