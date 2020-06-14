Італія з партнерами замовили 400 млн доз вакцини від COVID-19: названо дати

Італія, Німеччина, Франція і Нідерланди підписали контракт з компанією АstraZeneca на поставку нової вакцини від коронавірусу (COVID-19).

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Як повідомив у Twitter глава МОЗ Італії Роберто Сперанца, мова йде про 400 млн доз вакцини, призначених для всього населення Європи.

Європа замовила 400 млн доз вакцини від коронавірусу

Розробкою даної вакцини займається АstraZeneca і Оксфордський університет. Її випробування повинні закінчитися восени цього року, тоді ж компанія обіцяє перші 30 млн доз, а до кінця 2020 року – ще 100 млн.

Оксфордська вакцина вважається однією з найперспективніших у світі. Перша партія для вакцинації від коронавірусу буде доступна тільки громадянам Великобританії.

Скрін Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США оприлюднили попередні результати випробування вакцини від COVID-19 на мишах. Вчені прийшли до висновку, що навіть одна її доза здатна захистити від вірусу. При цьому препарат не збільшує ризик важкого перебігу хвороби, чого вони раніше побоювалися.