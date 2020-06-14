Італія з партнерами замовили 400 млн доз вакцини від COVID-19: названо дати
Італія, Німеччина, Франція і Нідерланди підписали контракт з компанією АstraZeneca на поставку нової вакцини від коронавірусу (COVID-19).
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Як повідомив у Twitter глава МОЗ Італії Роберто Сперанца, мова йде про 400 млн доз вакцини, призначених для всього населення Європи.
Розробкою даної вакцини займається АstraZeneca і Оксфордський університет. Її випробування повинні закінчитися восени цього року, тоді ж компанія обіцяє перші 30 млн доз, а до кінця 2020 року – ще 100 млн.
Оксфордська вакцина вважається однією з найперспективніших у світі. Перша партія для вакцинації від коронавірусу буде доступна тільки громадянам Великобританії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в США оприлюднили попередні результати випробування вакцини від COVID-19 на мишах. Вчені прийшли до висновку, що навіть одна її доза здатна захистити від вірусу. При цьому препарат не збільшує ризик важкого перебігу хвороби, чого вони раніше побоювалися.