Італія ввела через COVID-19 комендантську годину і частковий локдаун

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте підписав новий декрет із правилами соціальної поведінки для обмеження пандемії COVID-19, згідно з яким вводиться комендантська година і поділ країни на три карантинні зони.

Про це повідомила Corriere della Sera. У країні вводиться диференційований режим, який ділить Італію на три зони ризику зараження відповідно до 21 параметру.

Нові обмеження набувають чинності 5 листопада і триватимуть до 3 грудня.

Протягом цього часу в Італії незалежно від зони діятиме комендантська година з 22:00 до 05:00. У цей час можна виходити на вулицю лише за наявності вагомої причини, яка офіційно підтверджена.

Крім того, будуть закриті всі музеї і виставкові зали. Вищі навчальні заклади, а також старша школа переводиться повністю на дистанційне навчання. Діти молодших класів продовжать відвідувати уроки, але за умови дотримання масочного режиму.

Торгівельні центри будуть закриватися на вихідні та передсвяткові дні. На вихідних дозволять працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам, торговцям сигаретами і пресою.

Час роботи барів і ресторанів обмежать 18:00.

Встановлюється також обмеження на 50-відсоткову заповнюваність громадського транспорту.

Усім італійцям настійно рекомендують протягом дня утримуватися від поїздок громадським або приватним транспортом, за винятком роботи, навчання або за станом здоров'я.

Італію поділили на три кольорові зони, залежно від рівня ризику поширення коронавірусу.

У "помаранчевій" зоні обмежується в'їзд-виїзд із регіону, крім випадків, коли для цього є нагальна потреба. Ресторани тут зможуть працювати тільки на доставку або продавати страви на винос.

У "червоній" зоні, крім цих обмежень, закриють всі магазини, крім продуктових, аптек і газетних кіосків.

Припинено роботу всіх спортивних установ, зокрема й у відкритих спортивних центрах.

Також закриваються всі перукарні, дитсадки і початкова школа.

Людям дозволено здійснювати прогулянки біля будинку, дотримуючись відстані щонайменше метра з обов'язковим носінням маски.

Спортом можна займатися виключно індивідуально на природі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що уряд введе додаткові карантинні обмеження через зростання кількості заражених COVID-19. Зокрема, влада країни введе заборону на поїздки до регіонів, які схильні до ризику.