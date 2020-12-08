Італія витратить мільярди євро на глобальні реформи

В Італії розробили Національний план відновлення і стійкості, який передбачає глобальні реформи правосуддя, медицини, освіти, енергетики та інших сфер життя держави.

Як повідомила La Repubblica, кошти на це були виділені європейської ініціативою Next Generation Eu. Спочатку документ вивчить Комітет з контролю над ринком праці, а потім його остаточно узгоджений варіант відправлять до Європейської комісії. План складається з шести ключових розділів.

Правосуддя

Всі цивільні та кримінальні процеси мають намір перевести з паперу в цифровий формат, збільшиться кількість суддів і адміністративного персоналу. Крім того, цивільні процеси хочуть обмежити одним етапом замість нинішніх трьох, а кримінальні навпаки зробити максимально повними: три роки в першій інстанції, два за апеляцією, півтора року у Верховному суді.

Експерти підрахували, що занадто затягнутий розгляд цивільних процесів обходиться Італії в 2,5 пункту ВВП (40 млрд євро). При цьому реформа дозволить створити 130 тис. нових робочих місць. Імовірно всі ці кроки повинні бути затверджені до червня 2021 року.

Економічна політика

Згідно з прогнозами, якщо План відновлення спрацює через шість років, до кінця програми італійський ВВП виросте більш ніж на 40 млрд євро (при цьому вже в 2021 році – на 5,4 млрд євро). Щоб домогтися цього, вирішено розвивати такі ключові галузі:

"зелена" енергетика (інвестування на 74,3 млрд євро);

цифровізація (інвестування на 48,7 мдрд євро);

інфраструктура (високошвидкісні дороги та їх утримання – 27,7 млрд євро).

Рівні можливості та гендерні питання

Для скорочення гендерного розриву і сприяння зайнятості жінок, реформування трудової політики для молоді, вирішення проблем з житлом та відновлення передмість уряд Італії виділив бюджет в розмірі 17,1 млрд євро. З них 4,2 млрд євро – на гендерну рівність, а також соціальну і територіальну згуртованість.

Щоб домогтися збільшення частки жіночої зайнятості до 50,1%, влада запропонувала працювати над збільшенням кількості дитячих садків, інвестуванням в сферу послуг догляду за людьми похилого віку та особами з інвалідністю. Крім того, запропоновано навчати дівчаток науковим, технічним та фінансовим дисциплінам.

Що стосується молоді, то для її підтримки виділено 3,2 млрд євро. Ці кошти потрібні для забезпечення працевлаштування молодих італійців на універсальну державну службу та проведення заходів з підвищення кваліфікації й перепідготовки.

Ще 5,9 млрд євро піде на придбання соціального, державного та тимчасового житла, а 3,8 млрд євро – на потреби гірських або ізольованих районів.

"Зелений" сектор

В рамках програми 40 млрд євро піде на енергоефективність та реконструкцію будівель, 18,5 млрд євро – на перехід на "зелену" енергетику, 9,4 млрд євро – на захист території та поліпшення водних ресурсів і 6,3 млрд євро – на переробку вторсировини.

В результаті до 2050 року Італія повинна домогтися повного припинення викидів, що містять вуглець. Для цього за мету поставлено перехід на електричні та біометанові громадські транспортні засоби, стимулювання переходу населення на екологічні авто, а також розвитку сонячної та вітроенергетики.

Здоров'я

З 9 млрд євро на цю сферу 4,8 млрд євро призначені для надання допомоги на дому та телемедицини. Адже вона довела, що під час пандемії можна спостерігати за хронічними хворими вдома, де б вони не перебували.

Решта 4,2 млрд євро підуть на інновації, дослідження і цифровізацію охорони здоров'я. Кінцева мета таких нововведень – модернізація системи охорони здоров'я (зокрема, лікарняної), зміцнення системи невідкладної допомоги, а також поглиблення досліджень та удосконалення навичок медичного персоналу, який буде вміти працювати з технологіями.

Освіта й дослідження

Уряд Італії, перш за все, обіцяє реформу конкурсів набору вчителів і директорів шкіл з навчальними та випробувальними періодами. Крім того, передбачається і реформа викладацьких курсів, яка дозволить збагатити їх модулями, присвяченими розвитку бізнес-ідей та економічному розвитку технологій та інновацій.

Крім того, частина коштів піде на обладнання навчальних закладів для більш глибоко вивчення дисциплін, пов'язаних з цифровізацією та екологією. Одночасно буде вестися робота над стимулюванням досліджень в цій галузі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Італія активно почала застосовувати телемедицину для допомоги людям з цукровим діабетом, які через пандемію не мали можливості регулярно відвідувати лікарів для спостереження і діагностики.