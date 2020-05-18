Італія з понеділка, 18 травня, зважилася зняти значну частину карантинних обмежень, введених у середині березня через поширення захворюваності на COVID-19.

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Італійці нарешті зможуть повернуться до звичних аспектів повсякденного життя – серед іншого, людям дозволили знову відвідувати перукарні й ходити на шопінг. Про це повідомляє Sputnik.

"Уряд усвідомлює, що услід за зняттям заборон ситуація із зараженнями може погіршитися. Але ми не можемо чекати вакцини", – заявив прем'єр-міністр Джузеппе Конте.

Італія виходить із карантину

Відкриваються заклади сфери послуг і безліч підприємств

Отже, в Італії нарешті повноцінно відкриються бари та ресторани, кондитерські, кафе-морозиви та інші підприємства громадського харчування. З 4 травня вони працювали тільки на виніс, однак тепер відвідувачам дозволять проходити всередину – суто із дотриманням заходів безпеки та соціальної дистанції.

Що стосується перукарень та салонів краси, то візити до них стануть можливі тільки за попереднім записом і за умови дотримання тих же захисних заходів.

Крім цього, відкриваються в країні й магазини роздрібної торгівлі, аутлет-центри, торговельні комплекси. Вхід у такі заклади буде обмежений їхньою місткістю із обов'язковим носінням маски, а під час примірювання речей доведеться вдягати рукавички.

Згідно з даними національної асоціації комерсантів Concommercio, з понеділка в Італії відновить роботу 800 тисяч підприємств. Інші ж експерти зазначають, що зняття обмежень у країні дозволить відкритися приблизно 6 із 10 підприємств.

Італія виходить із карантину

Італійцям дозволили ходити в храми та музеї

Із 18 травня в італійських церквах відновляться меси за участю вірян. Такий же дозвіл отримали й музеї, проте більшість із них до відкриття не готові й обіцяють запрацювати з початку червня. Пізніше, з 15 червня, планується відновлення роботи кіно й театрів – з глядацькими місцями на відстані.

Характерно, що уряд вніс зміни і в режим пересування країною. Якщо з 4 травня італійці отримали можливість відвідувати близьких у межах одного регіону, то тепер їхні поїздки по своїй області нічим не обмежені.

"Можна їхати куди хочеться – в магазин, гори, на озеро, море", – заявив Конте.

Італія виходить із карантину

Це означає, що для поїздок людям більше не потрібно заповнювати спеціальний документ, у якому раніше було необхідно вказати одну з нагальних причин для виходу з дому. Хоча режим поїздок тільки в разі потреби збережеться для подорожей із одного регіону Італії в інший. За словами прем'єра, ймовірно, він триватиме до 3 червня.

Туристам не потрібно проходити обсервацію

Також із 3 червня Італія скасує проходження карантину для тих, хто прибуває з країн ЄС, відновивши цим режим вільних поїздок у межах Європи. За словами Конте, це створить передумови для запуску туризму.

З 25 травня італійська влада запланувала також відкриття тренажерних залів і спортивних центрів. Водночас залишається невирішеним питання з проведенням пляжного сезону – незважаючи на обумовлені в декреті правила розташування для шезлонгів, забезпечення захисту майбутніх відпочивальників поки має туманний вигляд.

Італія виходить із карантину

Зазначимо, що повернення Італії до нормального життя випереджає раніше затверджений графік. Адже спершу передбачалося, що до більшості звичних зручностей італійці отримають доступ тільки з 1 червня. Однак це стало можливим завдяки позитивній динаміці епідеміологічної ситуації: ще наприкінці квітня індекс репродукції вірусу R0, що позначає середню кількість здорових людей, яких заражає один носій вірусу, впав нижче від одиниці, а минулого тижня кількість видужалих перевищила половину від усіх випадків зараження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Італії ухвалила рішення відкрити кордони на в'їзд і виїзд із країни з 3 червня 2020 року. Це означатиме серйозне ослаблення одних із найжорсткіших карантинних заходів, введених у світі через пандемію COVID-19.

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