Італія відкрила кордони для туристів: кого будуть пускати

Карина Бондаренко Світ 09:19, 3.06.2020 Оновлено: 09:54, 3.06.2020

Італія 3 червня відкрила кордони для туристів і відновила пересування між регіонами без будь-яких обмежень.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Тепер мандрівники можуть в'їжджати до країни без проходження обов'язкового 14-денного карантину, повідомляє Corriere dela Serra.

Винятком стануть люди з симптомами респіраторного захворювання й температурою вище ніж 37,5 градуса – їх будуть поміщати в ізоляцію. Скасування обмежень стосується тільки громадян Європейського союзу й Шенгенської зони.

Італія відкрила кордони для туристів

Раніше OBOZREVATEL писав, що 4 травня влада Італії знімає обмежувальні заходи через пандемію COVID-19. Місцеві жителі зможуть гуляти в парках, зустрічатися з рідними, але водночас обов'язково дотримуватися дистанції й носити медичні маски.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Арахамія показав декларацію: мільйон у валюті й копійчана зарплата

У Харкові "знайомі Зеленського" продавали посаду голови ОДА за $1 млн

Путін офіційно дозволив використовувати ядерну зброю: озвучено умови

ЄС і Британія услід за Канадою виступили проти повернення Росії до G7

На "Барабашово" у Харкові заявили про частковий вихід на докарантинний рівень