Італія відкрила кордони для туристів: кого будуть пускати

Італія 3 червня відкрила кордони для туристів і відновила пересування між регіонами без будь-яких обмежень.

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Тепер мандрівники можуть в'їжджати до країни без проходження обов'язкового 14-денного карантину, повідомляє Corriere dela Serra.

Винятком стануть люди з симптомами респіраторного захворювання й температурою вище ніж 37,5 градуса – їх будуть поміщати в ізоляцію. Скасування обмежень стосується тільки громадян Європейського союзу й Шенгенської зони.

Італія відкрила кордони для туристів

Раніше OBOZREVATEL писав, що 4 травня влада Італії знімає обмежувальні заходи через пандемію COVID-19. Місцеві жителі зможуть гуляти в парках, зустрічатися з рідними, але водночас обов'язково дотримуватися дистанції й носити медичні маски.

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