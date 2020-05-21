Італія відкриє кордони для туристів: коли і на яких умовах

В Італії з 3 червня можуть знову відкрити кордони – туристи зможуть приїжджати в країну без будь-яких обмежень.

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Як повідомляє Lonely Planet, в Італії продовжують знімати карантинні заходи в рамках другої фази карантину. Після відкриття ресторанів, магазинів, музеїв та інших публічних місць, в країні мають намір відкривати кордони.

У законопроекті про другу фазу карантину йдеться, що туристів не будуть просити підключатися до системи відстеження, яку використовували в Італії для фіксації контактів з потенційними зараженими COVID-19. Також їм не доведеться проходити обсервацію по прибуттю.

Італія збирається відкривати кордони для туристів

В першу чергу кордони відкриють для громадян ЄС, Шенгенської зони, Монако і Швейцарії. Люди, які не входять до цього списку, зможуть потрапити в Італію тільки з 15 червня – і то, якщо не почнеться зростання кількості хворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше влада Італії дозволили відкритися всіх барах, ресторанах, перукарнях і салонах краси з 18 травня – на два тижні раніше запланованого терміну.