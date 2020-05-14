Італія узаконить нелегальних заробітчан: кому пом'якшать вимоги та на яких умовах

В Італії тимчасово узаконять мігрантів, які працюють у сфері сільського або домашнього господарства, не маючи дозволу на проживання.

Згідно з рішенням уряду, іноземці можуть отримати дозвіл на проживання терміном на пів року за умови в'їзду в країну до 8 березня, передає "Радіо Свобода".

Такі заробітчани отримають право жити та працювати в Італії легально, маючи доступ до державних послуг, включно з державною медициною.

Заробітчани в Італії

Для легалізації свого статусу мігранти повинні подати заявку між 1 червня та 15 липня цього року. Їм потрібно буде надати докази досвіду роботи в с/г сфері або секторі домашніх послуг.

Запит може направити як працівник, так і роботодавець. Мігранти, чий термін дозволу на проживання минув 31 жовтня 2019 року, можуть запросити тимчасовий дозвіл із терміном до 6 місяців, заплативши 160 євро.

Роботодавець же подає запит на легалізацію працівника із зазначенням терміну трудового договору. За кожного працівника доведеться заплатити 400 євро, не рахуючи одноразової компенсації, внесків і податків.

Зазначається, що майже 260 тисяч нелегальних мігрантів можуть отримати дозвіл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме виїзд працівників за кордон, якщо країна, куди вони їдуть, надасть їм контракт на роботу хоча б на три місяці.

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