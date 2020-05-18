Італія стала лідером антирейтингу по COVID-19 в Євросоюзі: статистика щодо коронавірусу на 18 травня. Постійно оновлюється

Коронавірус COVID-19 продовжує поширюватися по світу. Італія стала лідером антирейтингу за кількістю летальних випадків – майже 32 тисячі.

У всьому світі заразилися понад 4,8 млн осіб. Найбільше хворих в США – понад 1,5 млн пацієнтів, Росії – більше 281 тисяч, Росії – майже 278 тисячі.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавируса:

В Україні COVID-19 заразилися 18 291 осіб. Померли 514 пацієнтів, одужали – 5 -116.

Велика кількість нових летальних випадків зафіксували у Мексиці, Панамі і Пакистані.

Українські вчені спрогнозували дати спаду епідемії коронавируса в Україні.

Головне за 18 травня:

07:10 – Визначено "перший і останній" симптом COVID-19 у молодих людей.

06:38 – У США попередили про другу хвилю пандемії COVID-19.

04:50 – Радник президента США з питань торгової політики Пітер Наварро звинуватив Китай в тому, що вони, знаючи про епідемію COVID-19, дозволили туристам подорожувати по світу, що призвело до пандемії.

02:15 – У неділю, 17 травня, в Чернівецькій області загинули 5 осіб, у яких був підтверджений COVID-19. При цьому ж одужали 26 хворих.

01:35 – У Бельгії медики влаштували "коридор презирства і ганьби" прем'єр-міністру.

00:24 – У перинатальному центрі міста Кам'янець-Подільський Хмельницької області виявлено захворювання COVID-19 у молодшої медичної сестри. У зв'язку з цим відділення закрите. Поетапно буде обстежений весь персонал.