Італія стала другою країною в Європі, де COVID-19 вбив понад 60 тисяч осіб
Італія стала другою країною в Європі після Великобританії, де кількість жертв коронавірусу COVID-19 перевищила 60 000 осіб. Так, 6 грудня, пандемія забрала життя ще 564 італійців.
Як пише Associated Press, експерти громадської охорони здоров'я спрогнозували, що мінімум до Різдва кількість загиблих від коронавірусу в Італії буде обчислюватися сотнями випадків на добу. Після зазначеного терміну ефект від обмежень, введених в країні 5 листопада, здійснить вплив на зниження смертності.
Разом з тим, вжиті заходи вже дозволили стабілізувати кількість нових випадків зараження. Так, 6 грудня в Італії було зареєстровано 18 887 нових позитивних випадків, що нижче денного середнього показника за останні кілька тижнів.
Відзначимо, що в цій країні Європейського союзу, яка на початку пандемії була епіцентром поширення коронавірусу, зафіксовано один з найвищих показників смертності у світі. Офіційні особи звинуватили у високих цифрах непропорційно старе населення Італії. Однак критики кажуть про недоліки в системі охорони здоров'я найбільш постраждалого регіону Ломбардія, де загинуло близько 23 000 осіб.
Нагадаємо, в період різдвяних свят італійський уряд ввів обмеження на поїздки. Також людям заборонять виходити з будинків. Так влада хоче перешкодити тому, щоб сім'ї збиралися разом, і не допустити третьої хвилі COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше в Італії заявили, що закуплять 202 млн доз вакцин Pfizer, які будуть доступні для населення вже в першому кварталі 2021 року. Більш того, план вакцинації населення вже готовий. Громадяни отримуватимуть щеплення добровільно.
При цьому старт масової двоетапної вакцинації проти COVID-19 в Італії намічений на другу половину січня 2021 року. Йдеться про отримання щеплення 1,7 млн громадян.