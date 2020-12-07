Італія стала другою країною в Європі, де COVID-19 вбив понад 60 тисяч осіб

Італія стала другою країною в Європі після Великобританії, де кількість жертв коронавірусу COVID-19 перевищила 60 000 осіб. Так, 6 грудня, пандемія забрала життя ще 564 італійців.

Як пише Associated Press, експерти громадської охорони здоров'я спрогнозували, що мінімум до Різдва кількість загиблих від коронавірусу в Італії буде обчислюватися сотнями випадків на добу. Після зазначеного терміну ефект від обмежень, введених в країні 5 листопада, здійснить вплив на зниження смертності.

Разом з тим, вжиті заходи вже дозволили стабілізувати кількість нових випадків зараження. Так, 6 грудня в Італії було зареєстровано 18 887 нових позитивних випадків, що нижче денного середнього показника за останні кілька тижнів.

Відзначимо, що в цій країні Європейського союзу, яка на початку пандемії була епіцентром поширення коронавірусу, зафіксовано один з найвищих показників смертності у світі. Офіційні особи звинуватили у високих цифрах непропорційно старе населення Італії. Однак критики кажуть про недоліки в системі охорони здоров'я найбільш постраждалого регіону Ломбардія, де загинуло близько 23 000 осіб.

Нагадаємо, в період різдвяних свят італійський уряд ввів обмеження на поїздки. Також людям заборонять виходити з будинків. Так влада хоче перешкодити тому, щоб сім'ї збиралися разом, і не допустити третьої хвилі COVID-19.

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