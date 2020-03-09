У неділю, 9 березня, режим карантину через спалах коронавірусу поширили на всю територію Італії: масові заходи заборонили, пересування між регіонами обмежили.

Про радикальний крок оголосив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте, передає BBC. Раніше "червоною зоною" вважалися 15 провінцій країни.

"З огляду на останні дані, зростання заражень і смертей, ми ухвалили рішення розширити заходи, що стосувалися Ломбардії і деяких інших зон, на всю територію країни", – сказав Конте на пресконференції. Він уточнив, що пересування можливі тільки за наявності вагомих причин.

Італія стала "червоною зоною" через коронавірус: оголошено загальний карантин

Нові норми наберуть чинності вже 10 березня. Всім громадянам порадили залишатися вдома.

Що відбувається в Італії

Нагадаємо, раніше до 3 квітня закрили на карантин такі провінції: Ломбардія, Парма, П'яченца, Ріміні, Реджо-нель-Емілія, Модена, Пезаро, Урбіно, Падуя, Тревізо, Алессандрія, Вербано-Кузьо-Оссола, Новара, Верчеллі і Асті.

У в'язницях Італії спалахнули масові бунти через коронавірус, загинуло щонайменше шестеро ув'язнених, багато поранених.

Станом на ранок 9 березня кількість загиблих від коронавірусу Італії зросла з 133 до 366 осіб. Таким чином країна стала лідером за смертністю через COVID-19. Всього інфіковані вже 7 375 осіб.

Лідер Демократичної партії Італії Нікола Зінгаретті підтвердив, що інфікований новим китайським коронавірусом.

Коронавірус у світі

Як повідомляв OBOZREVATEL, через спалах коронавірусу відклали початок апеляційного процесу у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, якого несправедливо засудили до 24 років тюремного ув'язнення в Італії.

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