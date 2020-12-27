Італія розпочала вакцинацію проти коронавірусу з медиків

В Італії 27 грудня вакцинували проти коронавірусу перших жителів. Це відбулося через майже 10 місяців після виявлення в країні випадків зараження COVID-19 і довгого часу боротьби з пандемією.

Щеплення вакциною від Pfizer і BioNTech зробили трьом медичним працівникам римської лікарні Спалланцані. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву комісара з епідемії Доменіко Аркурі.

"Вакцинація пройшла дуже добре, і це був хвилюючий історичний момент. Це початок кінця, і я сподіваюся стати першою в цьому з більш ніж 60 мільйонів італійців", – поділилася 29-річна медсестра Клаудія Аліверніні.

У четвер, 24 грудня, Італія стала восьмою країною в світі, в якій офіційно зареєстрували більше двох мільйонів випадків коронавируса. Ця хвороба також забрала життя понад 71,6 тисячі осіб, що є найвищим показником у Європі і п'ятим за величиною в світі. Разом із тим приблизно 1,4 італійців вже побороли недугу.

Зазначається, що вакцинація для населення країни буде безкоштовною, а медичні працівники і люди похилого віку стануть першими, кому буде запропоновано добровільне щеплення.

Перші медсестри, які отримали щеплення проти COVID-19 у Римі

Міністерство охорони здоров'я заявило, що 9750 доз вже доставлено в Італію, і ще 470 000 повинні прибути наступного тижня.

Щоб допомогти поширенню препарату, на міських площах у країні з'являться тимчасові медичні павільйони, які працюють на сонячній енергії та мають вигляд п'ятипелюсткової квітки примули (символ весни).

Нагадаємо, що в країнах Європи з неділі, 27 грудня, почали масово робити щеплення проти коронавірусу вакциною від Pfizer і BioNTech. Це єдиний препарат, який схвалили для використання регулюючі органи Європейського Союзу.

В Італії кількість заражень COVID-19 перевищила 2 млн

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