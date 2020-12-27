Італія розпочала вакцинацію проти коронавірусу з медиків
В Італії 27 грудня вакцинували проти коронавірусу перших жителів. Це відбулося через майже 10 місяців після виявлення в країні випадків зараження COVID-19 і довгого часу боротьби з пандемією.
Щеплення вакциною від Pfizer і BioNTech зробили трьом медичним працівникам римської лікарні Спалланцані. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву комісара з епідемії Доменіко Аркурі.
"Вакцинація пройшла дуже добре, і це був хвилюючий історичний момент. Це початок кінця, і я сподіваюся стати першою в цьому з більш ніж 60 мільйонів італійців", – поділилася 29-річна медсестра Клаудія Аліверніні.
У четвер, 24 грудня, Італія стала восьмою країною в світі, в якій офіційно зареєстрували більше двох мільйонів випадків коронавируса. Ця хвороба також забрала життя понад 71,6 тисячі осіб, що є найвищим показником у Європі і п'ятим за величиною в світі. Разом із тим приблизно 1,4 італійців вже побороли недугу.
Зазначається, що вакцинація для населення країни буде безкоштовною, а медичні працівники і люди похилого віку стануть першими, кому буде запропоновано добровільне щеплення.
Міністерство охорони здоров'я заявило, що 9750 доз вже доставлено в Італію, і ще 470 000 повинні прибути наступного тижня.
Щоб допомогти поширенню препарату, на міських площах у країні з'являться тимчасові медичні павільйони, які працюють на сонячній енергії та мають вигляд п'ятипелюсткової квітки примули (символ весни).
Нагадаємо, що в країнах Європи з неділі, 27 грудня, почали масово робити щеплення проти коронавірусу вакциною від Pfizer і BioNTech. Це єдиний препарат, який схвалили для використання регулюючі органи Європейського Союзу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 грудня в Італії кількість летальних випадків серед інфікованих COVID-19 з початку пандемії перевищила 70 тисяч, що стало найвищим показником смертності в Європі.
В Італії родичі померлих від COVID-19 зажадали від влади 100 млн євро компенсації.
Напередодні Різдва Італія оголосила себе "червоною" зоною з метою стримування поширення коронавірусу. У країні ввели суворі обмеження на роботу закладів і загалом пересування громадян між регіонами і провінціями.