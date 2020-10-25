Італія п'ятий день поспіль б'є рекорди з COVID-19 – уже понад 20 тисяч хворих на добу

Юрій Сергієнко Світ 19:01, 25.10.2020 Оновлено: 19:17, 25.10.2020

В Італії добовий приріст нових хворих на коронавірус п'ятий день поспіль б'є рекордні показники.

За останню добу було зафіксовано 21 273 нових заражених. Такі дані оприлюднено на сайті worldometers.info 25 жовтня.

Ще 19 жовтня цей показник становив 9,3 тисячі, проте весь тиждень цифри росли.

Дані щодо нових заражених за тиждень.
worldometers.info

Усього в країні з початку пандемії зафіксовано 525,7 тисячі випадків захворювання. З них одужали 266,2 тисячі і 37,3 тисячі пацієнтів померли.

Статистика захворюваності на коронавірус в Італії.
worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, у столиці Італії Римі і всьому регіоні Лаціо ввели нічну комендантську годину через збільшення кількості хворих на коронавірус. Із 23 жовтня місцевим жителям заборонено перебувати на вулиці з опівночі до 05:00.

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