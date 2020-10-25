Італія п'ятий день поспіль б'є рекорди з COVID-19 – уже понад 20 тисяч хворих на добу

В Італії добовий приріст нових хворих на коронавірус п'ятий день поспіль б'є рекордні показники.

За останню добу було зафіксовано 21 273 нових заражених. Такі дані оприлюднено на сайті worldometers.info 25 жовтня.

Ще 19 жовтня цей показник становив 9,3 тисячі, проте весь тиждень цифри росли.

Усього в країні з початку пандемії зафіксовано 525,7 тисячі випадків захворювання. З них одужали 266,2 тисячі і 37,3 тисячі пацієнтів померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у столиці Італії Римі і всьому регіоні Лаціо ввели нічну комендантську годину через збільшення кількості хворих на коронавірус. Із 23 жовтня місцевим жителям заборонено перебувати на вулиці з опівночі до 05:00.