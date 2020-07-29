Італія продовжила надзвичайний стан через пандемію коронавірусу

Карина Бондаренко Світ 07:45, 29.07.2020 Оновлено: 08:58, 29.07.2020

В Італії сенат підтримав пропозицію уряду про продовження дії режиму надзвичайного стану до 15 жовтня.

Він був введений у країні через пандемію коронавірусу. "За" виступила більшість чиновників, повідомляє ANSA.

"Сенат схвалив пропозицію більшості про продовження надзвичайного стану до 15 жовтня, 157-ма голосами", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, станом на 29 липня в Італії зафіксовано понад 246 випадків зараження коронавірусом, летальних випадків – приблизно 35 тисяч.

Як писав OBOZREVATEL раніше, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що в деяких країнах Європи вже почалася друга хвиля коронавірусу.

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