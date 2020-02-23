В Італії через різке зростання кількості заражених китайським коронавірусом COVID-19 влада обмежила свободу пересування в країні.
Заборона зокрема стосується 11 муніципалітетів, а тим, хто її порушить, загрожує 3 роки ув'язнення. Про це повідомляє Agenzia Italia.
Зазначається, що хвороба швидко поширюється північними регіонами. Станом на 23 лютого відомо про щонайменше 79 заражених новим вірусом у п’яти з них. Так, 54 людини захворіли у Ломбардії, 17 – у Венето, по 2 в Емілії-Роман’ї та Лаціо, а також ще одна в П'ємонті.
В Італії обмежили пересування через збільшення кількості хворих коронавірусом
За даними керівника Департаменту цивільного захисту Анджело Борреллі, нині в країні госпіталізовано 33 людини з симптомами коронавірусу, з них 18 – у реанімації. Окрім цього, в домашній ізоляції перебувають ще 11 осіб. Також відомо про 2 летальні випадки.
У зв'язку зі зростанням кількості заражених коронавірусом уряд Італії й запровадив обмеження пересування в цих регіонах країни.
Громадянам зокрема заборонили залишати свої муніципалітети, та й в'їзд до них теж закритий. До всього іншого там скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального й релігійного характеру.
За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки позбавлення волі.
Спалах коронавірусу в Італії
t.me/rian_ru/20346
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередоднів Італії зафіксували 50 випадків зараження новим коронавірусом Covid-19. Всі вони – на півночі країни.
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