В Італії через різке зростання кількості заражених китайським коронавірусом COVID-19 влада обмежила свободу пересування в країні.

Заборона зокрема стосується 11 муніципалітетів, а тим, хто її порушить, загрожує 3 роки ув'язнення. Про це повідомляє Agenzia Italia.

Зазначається, що хвороба швидко поширюється північними регіонами. Станом на 23 лютого відомо про щонайменше 79 заражених новим вірусом у п’яти з них. Так, 54 людини захворіли у Ломбардії, 17 – у Венето, по 2 в Емілії-Роман’ї та Лаціо, а також ще одна в П'ємонті.

В Італії обмежили пересування через збільшення кількості хворих коронавірусом

За даними керівника Департаменту цивільного захисту Анджело Борреллі, нині в країні госпіталізовано 33 людини з симптомами коронавірусу, з них 18 – у реанімації. Окрім цього, в домашній ізоляції перебувають ще 11 осіб. Також відомо про 2 летальні випадки.

У зв'язку зі зростанням кількості заражених коронавірусом уряд Італії й запровадив обмеження пересування в цих регіонах країни.

Громадянам зокрема заборонили залишати свої муніципалітети, та й в'їзд до них теж закритий. До всього іншого там скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального й релігійного характеру.

За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки позбавлення волі.

Спалах коронавірусу в Італії t.me/rian_ru/20346

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередоднів Італії зафіксували 50 випадків зараження новим коронавірусом Covid-19. Всі вони – на півночі країни.

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