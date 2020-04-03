Італія вдалася до радикальних заходів через COVID-19 і продовжила карантин

Уряд Італії продовжив дію блокування через карантин у зв'язку з коронавірусом, яке накладає суворі обмеження на пересування та роботу всіх служб і фірм, які не вважаються важливими ланками поставок країни, до 13 квітня.

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Однак глава італійської національної служби цивільної оборони Анджело Борреллі заявив, що громадянам доведеться провести в самоізоляції ще багато тижнів, приблизно до 1 травня і навіть більше. Про це повідомляє Reuters.

"На жаль, вони (карантинні обмеження. – Ред.) будуть. Я не вірю, що ця ситуація мине до 1 травня. Ми маємо бути надзвичайно жорсткими", – сказав він.

В Італії продовжать карантин до травня

За його словами, італійцям доведеться святкувати вдома не тільки католицький Великдень, який цього року відзначається 12 квітня.

"Нам доведеться залишатися вдома ще багато тижнів", – сказав Борреллі, який був призначений урядом Італії комісаром з режиму НС у зв'язку з поширенням пандемії.

Він нагадав, що за наявних умов італійцям необхідно дотримуватися суворих обмежень.

"Коронавірус змінить наші відносини в людському та міжособистісному плані. Громадянам ще тривалий час доведеться тримати соціальну дистанцію", – зазначив Борреллі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після введених жорстких обмежень в Італії через поширення коронавірусу, італійські міста продовжують залишатися страхітливо порожніми. Про це свідчать численні відео з різних куточків країни.

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